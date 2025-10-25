 Londone nuteista kalėti gauja: už grotų siunčiamas ir lietuvis

Londone nuteista kalėti gauja: už grotų siunčiamas ir lietuvis

Išpuolis įvykdytas „Wagner“ nurodymu
2025-10-25 20:38
Ieva Venskevičiūtė (ELTA)

Londone nuteista kalėti gauja, Rusijos samdinių grupės užsakymu padegusi sandėlį Londone, iš kurio buvo vežama pagalba Ukrainai. Penktadienį „Old Bailey“ teisme už šnipinėjimą, terorizmą ir padegimą nuteisti Dylanas Earlas, Jake’as Reevesas ir dar keturi asmenys, tarp kurių 21 metų lietuvis Ugnius Ašmena, pranešė „Sky News“.

Ugnius Ašmena
Ugnius Ašmena / met.police.uk nuotr.

U. Ašmenai buvo pavesta rūpintis transportu iš pabėgimo vietos. Kalėjime jaunuolis praleis septynerius metus už padegimą sunkinančiomis aplinkybėmis.

Išpuolis įvykdytas „Wagner“ – privačios karinės organizacijos, veikiančios Rusijos valstybės vardu – nurodymu, žala įvertinta vienu milijonu svarų sterlingų. Padegimas buvo „planuotos terorizmo ir sabotažo kampanijos“ dalis, vykdytos Rusijos valstybės interesais, sakė teisėja B. Cheema-Grubb skelbdama nuosprendį „Old Bailey“ teisme.

„Ši byla atskleidžia Rusijos Federacijos pastangas įgyti žalingą pasaulinę įtaką, verbuojant toli nuo Maskvos gyvenančius žmones per socialinius tinklus“, – pridūrė ji.

2023 m. kovo mėn. sukeltas gaisras pramonės rajone rytų Londone buvo nukreiptas į du objektus, įskaitant įmonę, vežusią siuntas į Ukrainą, taip pat ir Elono Musko „Starlink“ palydovinę įrangą. Gauja planavo ir daugiau padegimų (restorane ir vyno parduotuvėje sostinės Meifero rajone) bei multimilijonieriaus rusų disidento Jevgenijaus Čičvarkino pagrobimą.

Gauja nuteista pagal 2023 m. gruodį įsigaliojusį Jungtinės Karalystės nacionalinio saugumo įstatymą, skirtą reaguoti į „valstybių priešiškos veiklos, nukreiptos į Jungtinės Karalystės demokratiją, ekonomiką ir vertybes, grėsmę“.

Šiame straipsnyje:
Wagner
Ugnius Ašmena
lietuvis
Londonas
nuteistas
padegimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų