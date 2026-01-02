Liūdna statistika: kiek žmonių pernai žuvo aviakatastrofose?

Tarp aukų buvo 352 keleiviai, 33 įgulų nariai bei 33 žmonės žemėje, rodo „Aviation Safety Network“ duomenys, kuriais remiasi Vokietijos oro eismo pramonės asociacija (BDL). 2024-aisiais žuvusiųjų skaičius, lyginant su ankstesniais metais, smarkiai išaugo ir siekė 334.
Nepaisant trumpalaikio aukų skaičiaus padidėjimo, katastrofų skaičius, lyginant su keleivių skaičiumi, ilgalaikėje perspektyvoje toliau tendencingai mažėja, pažymi asociacija. Statistinė tikimybė žūti sudužus lėktuvui pernai buvo 1 iš 11 459 330, tuo tarpu aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje – 1 iš 264 000.
Tada atskirais metais, kai oro eismo intensyvumas buvo daug mažesnis, per lėktuvų katastrofas žūdavo daugiau kaip 2 tūkst. žmonių. Remiantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) prognozėmis, 2025 m. lėktuvais keliavo apie 4,7 mlrd. keleivių – daugiau kaip dešimtkart daugiau, lyginant su aštuntuoju dešimtmečiu, kai keleivių būdavo apie 440 mln.
Į minėtą nelaimių statistiką pateko mažiausiai 14 vietų turintys lėktuvai. Duomenų apie mažesnių orlaivių nelaimes kol kas nėra. Į statistiką neįtrauktos ir karinių lėktuvų katastrofos.
Didžiausia orlaivio katastrofa pernai įvyko birželio 12 d., kai „Air India“ oro bendrovės lėktuvas „Boeing 787 Dreamliner“ sudužo netrukus po starto Indijos Ahmedabado mieste. Žuvo 229 keleiviai ir 12 įgulos narių. Vienas keleivis per stebuklą išgyveno. Taip pat žuvo 19 žmonių žemėje. Nelaimės tyrimas dar tęsiamas.
