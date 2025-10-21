Lietuvos pašonėje – įspūdinga operacija: išardytas didelio masto SIM kortelių sukčių tinklas

Latvijos policijos Kovos su kibernetiniais nusikaltimais departamento pirmojo skyriaus pareigūnai šių metų spalio 10 d. vykdė kruopščiai suplanuotą tarptautinio bendradarbiavimo operaciją „SIMcartel“. Operacijoje taip pat dalyvavo Europolas, Eurojustas, Austrijos ir Estijos teisėsauga.
„SIMbox“ platforma leido naudoti mobiliųjų telefonų numerius iš daugiau nei 80 skirtingų šalių, techniškai įgalindama anoniminę registraciją daugiau nei 160 internetinių paslaugų. Ši paslauga padėjo sukurti apie 50 milijonų internetinių paskyrų, kurios galėjo būti panaudotos sukčiavimui internete.
Nustatyta, kad nukentėjusieji yra Latvijos, Estijos ir Austrijos gyventojai. Policijos duomenimis, mažiausiai 1,5 tūkst. latvių patyrė apie 420 tūkst. eurų nuostolių, o Austrijoje apie 1,7 tūkst. gyventojų patyrė mažiausiai 4,5 mln. eurų nuostolių.
Procesinių veiksmų metu sulaikyti keturi asmenys. Manoma, kad vienas iš jų yra nelegalių paslaugų organizatorius, o kiti – techniniai specialistai. Visi sulaikytieji yra Latvijos piliečiai – 1987 ir 1970 m. gimusios moterys ir 1977 bei 1982 m. gimę vyrai. Iš viso teisėsauga atliko keturiolika kratų įvairiais adresais, konfiskavo 1,2 tūkst. „SIMbox“ įrenginių, kuriuose buvo 40 tūkst. SIM kortelių iš skirtingų šalių, taip pat penkis serverius.
Per tas pačias operacijas policija konfiskavo keturis prabangius automobilius, 431 tūkst. eurų iš banko sąskaitų ir 266 tūkst. eurų kriptovaliutų.
Trims sulaikytiems asmenims taikytos su laisvės atėmimu nesusijusios priemonės, o 1982 m. gimusiam įtariamajam skirtas suėmimas. Tęsdama tyrimą, spalio 15 d. Latvijos policija sulaikė dar vieną įtariamąjį – 1982 m. gimusį vyrą, kuriam taip pat taikyta su laisvės atėmimu nesusijusi priemonė.
Tuo pačiu metu Latvijoje buvo atliktos dar dvylika kratų. Jų metu policija suėmė 1988 m. gimusį vyrą, kurio Estijos valdžios institucijos ieškojo tarptautiniu mastu dėl turto prievartavimo ir padegimo organizavimo. Sulaikymo metu policija konfiskavo 48,7 tūkst. eurų grynaisiais, galimai narkotinių medžiagų ir, įtariama, vogtų automobilių dalių – 275 priekinius žibintus ir 228 šoninius veidrodėlius.
