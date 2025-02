Libano oficialioji žiniasklaida pranešė apie Izraelio smūgį Libano pietuose

Toks antskrydis surengtas jau antrą dieną iš eilės, nepaisant galiojančių trapių Izraelio ir Irano remiamos kovotojų grupuotės „Hezbollah“ paliaubų.

„Priešo dronas“ smogė namui, kuris buvo sugriautas per ankstesnį reidą Libano pietuose esančiame Džohmor al Šakife, pranešė Libano oficialioji Nacionalinė naujienų agentūra (NNA).

Šis pranešimas pasirodė kitą dieną po to, kai Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgius Libano pietuose esančioje Nabatija al Faukoje buvo sužeista 20 žmonių, o per kitą smūgį kaimyniniame Zavtare buvo sužeisti keturi žmonės.

Izraelio kariuomenės atstovas Avichay Adraee (Avičajus Adrajis) patvirtino antradienio smūgius, sakydamas, kad kariai taikėsi į „Hezbollah“ transporto priemones, kuriomis Pietų Libane buvo gabenami ginklai.

Libane paliaubos įsigaliojo lapkričio 27 dieną po daugiau nei metus trukusių Izraelio ir „Hezbollah“ kovų, įskaitant du mėnesius trukusį visuotinį karą.

Pagal susitarimą Libano kariuomenė turi būti dislokuota šalies pietuose drauge su Jungtinių Tautų (JT) taikdariais, o Izraelio kariuomenė turėjo atsitraukti per 60 dienų periodą.

Be to, „Hezbollah“ turi atitraukti savo pajėgas į šiaurę nuo Litanio upės, maždaug 30 km nuo sienos, ir išardyti savo karinę infrastruktūrą Pietų Libane.

Libano laikinasis ministras pirmininkas Najibas Mikati (Nadžibas Mikatis) pirmadienį pareiškė, kad vyriausybė „toliau įgyvendins paliaubų susitarimą iki 2025-ųjų vasario 18-osios“.

Sekmadienį ir pirmadienį pasienyje vyko kruvinos kautynės, perkeltiesiems gyventojams bandant grįžti namo.

Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad pirmadienį per Izraelio apšaudymą žuvo du, o sekmadienį – 24 žmonės, kurie bandė grįžti į savo kaimus.