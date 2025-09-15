Libanas: per Izraelio smūgį šalies pietuose žuvo vienas žmogus

„Per priešo Izraelio reidą prieš automobilį Burdž Kalavijoje žuvo vienas žmogus“, – sakoma ministerijos pranešime.
Penktadienį ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgį Pietų Libano Aitaruno kaime žuvo vienas žmogus.
Izraelis toliau atakuoja Irano remiamos kovotojų grupuotės „Hezbollah“ grupuotės taikinius, nepaisant praėjusį lapkritį sudarytų paliaubų, kurios nutraukė daugiau nei metus trukusius karo veiksmus tarp jų.
Spaudžiama Jungtinių Valstijų ir baimindamasi Izraelio smūgių eskalavimo, Libano vyriausybė ėmėsi veiksmų nuginkluoti „Hezbollah“.
Šiitų kovotojų grupuotė „Hezbollah“, kuri anksčiau dominavo Libano politikoje ir buvo laikoma geriau ginkluota nei kariuomenė, labai susilpnėjo po karo su Izraeliu.
Pasak Beiruto, Libano kariuomenė privalo per tris mėnesius nuginkluoti „Hezbollah“ teritorijose netoli Izraelio sienos.
Naujausi komentarai