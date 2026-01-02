 Lenkijoje siaučiant pūgoms šalies tarnybos artėja prie kritinės ribos

Lenkijoje siaučiant pūgoms šalies tarnybos artėja prie kritinės ribos

2026-01-02 12:44
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Lenkijoje ir toliau fiksuojant sudėtingas žiemos oro sąlygas, šalies pagalbos ir kelionių paslaugų teikimo tarnybos yra stumiamos kritinės ribos link, o Meteorologijos ir vandentvarkos institutas (IMWM) įspėja apie labai stiprius vėjo gūsius ir naują sniego bangą, skelbia portalas „TVP World“. 

Scanpix nuotr.

Kaip pranešama, ketvirtadienį šiaurės rytinėje Varmijos Mozūrų vaivadijoje keli greitosios medicinos pagalbos automobiliai susidūrė su sunkumais bandydami nugabenti pacientus į ligonines, todėl teko kliautis ugniagesių, policijos, o kai kuriais atvejais – ir vietos gyventojų bei ūkininkų pagalba, kad būtų galima nuvalyti pusnis.

Be to, dėl ketvirtadienį fiksuotų ekstremalių oro sąlygų sugedo priemiestinis traukinys, kurį užklupo pūga. 180 į šiaurinį Gdynės uostamiestį vykusių keleivių, įskaitant vaikus, senjorus ir šeimas, negalėjo išsilaipinti. Į pagalbą galiausiai buvo pasiųstas šilumvežis.

IMWM pietvakarinėje Žemutinės Silezijos vaivadijoje paskelbė pirmojo laipsnio perspėjimus dėl pūgų, kurie turėjo galioti iki penktadienio ryto. Kai kuriose apskrityse per naktį susiformavo 5–15 centimetrų storio sniego sluoksnis, o iki penktadienio vakaro turėtų iškristi dar 10 centimetrų sniego.

Pažymima, kad perspėjimai dėl smarkaus snygio gali būti paskelbti ir didžiojoje šiaurės vakarinės Pamario vaivadijos dalyje.

