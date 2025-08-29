Lenkijoje rengdamasis aviacijos šou sudužo naikintuvas F-16 ir žuvo jo pilotas

„Tragedija Radome: ruošiantis aviacijos šou, sudužo naikintuvas F-16. Deja, pilotas žuvo“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Adamas Szlapka (Adamas Šlapka), pridūręs, kad gynybos ministras vyksta į avarijos vietą.
Remiantis Lenkijos kariuomenės pranešimu, per nelaimę niekas ant žemės nenukentėjo.
Lenkijos žiniasklaidos paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip lėktuvas atlieka akrobatinį manevrą, o vėliau rėžiasi į taką ir virsta ugnies kamuoliu.
Radomo aviacijos šou mieste maždaug už 100 km į pietus nuo Varšuvos numatytas šį savaitgalį.
