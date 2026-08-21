 Latvijoje sulaikyti asmenys, įtariami padegus „Milrem Robotics“ pastatą Taline

Latvijoje sulaikyti asmenys, įtariami padegus „Milrem Robotics“ pastatą Taline

2026-08-21 10:30
Jūras Barauskas (ELTA)

Latvijos Valstybės saugumo tarnyba pradėjo baudžiamąją bylą prieš tris šios šalies piliečius, įtariamus rugpjūčio 16 d. naktį Taline įvykdžius tyčinį gynybos sprendimus teikiančios bendrovės „Milrem Robotics“ pastato padegimą.

<span>Latvijoje sulaikyti asmenys, įtariami padegus „Milrem Robotics“ pastatą Taline</span>
Latvijoje sulaikyti asmenys, įtariami padegus „Milrem Robotics“ pastatą Taline / Asociatyvi Pixabay nuotr.

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Du įtariamieji buvo sulaikyti rugpjūčio 17 d., dar vienas – rugpjūčio 18 d. Visi trys šiuo metu yra areštinėje.

Rugpjūčio 17 ir 18 d. Valstybės saugumo tarnyba taip pat atliko kratas įtariamųjų namuose ir transporto priemonėse.

Kratų metu Valstybės saugumo tarnyba konfiskavo didelį kiekį įvairių tipų duomenų laikmenų ir šiuo metu analizuoja jų turinį. Saugumo tarnyba taip pat konfiskavo daiktus, kurie galėjo būti panaudoti bendrovės „Milrem Robotics“ pastatui padegti.

Valstybės saugumo tarnyba iškėlė baudžiamąją bylą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius dėl pagalbos užsienio valstybei vykdant veiksmus, nukreiptus prieš kitą valstybę, ir dėl tyčinio turto sunaikinimo bei sugadinimo.

Latvijos Valstybės saugumo tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su Estijos tyrimo institucijomis.

Estijos visuomeninis transliuotojas ERR pranešė, kad įtariamieji bus išduoti Estijai. Naujienų agentūros LETA paprašyta pakomentuoti informaciją apie sulaikytųjų išdavimą Estijai, Latvijos prokuratūra tai padaryti atsisakė.

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