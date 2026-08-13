 Latvijoje įsilaužta į kelių direkcijos IT sistemą, pasisavinti mokėjimų duomenys

Latvijoje įsilaužta į kelių direkcijos IT sistemą, pasisavinti mokėjimų duomenys

2026-08-13 15:42
BNS inf.

Latvijos kelių eismo saugumo direkcija (KESD) patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos, taip pat pasisavino istorinius duomenis apie mokėjimo kvitus už KESD teikiamas paslaugas, pranešė direkcijos atstovai.

<span>Latvijoje įsilaužta į kelių direkcijos IT sistemą, pasisavinti mokėjimų duomenys</span>
Latvijoje įsilaužta į kelių direkcijos IT sistemą, pasisavinti mokėjimų duomenys / Pixabay nuotr.

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Į nusikaltėlių rankas pateko atskiri asmens duomenys, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardes, įmonių pavadinimus, mokėjimų sumas, mokėjimo datas, automobilių valstybinius numerius ir adresus.

„Yra tikimybė, kad dėl šio incidento gauti duomenys gali būti panaudoti tolesniems tikslingiems sukčiavimo bandymams“, – pažymėjo „Cert.lv“ kibernetinių incidentų prevencijos skyriaus vadovo pavaduotojas Varis Teivansas.

Atsižvelgdamos į tai, direkcija ir „Cert.lv“ ragina gyventojus labai atsargiai vertinti gautus elektroninius laiškus, SMS žinutes ar kitą informaciją, tariamai siunčiamą direkcijos vardu.

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