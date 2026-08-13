Latvijoje įsilaužta į kelių direkcijos IT sistemą, pasisavinti mokėjimų duomenys

Į nusikaltėlių rankas pateko atskiri asmens duomenys, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardes, įmonių pavadinimus, mokėjimų sumas, mokėjimo datas, automobilių valstybinius numerius ir adresus.
„Yra tikimybė, kad dėl šio incidento gauti duomenys gali būti panaudoti tolesniems tikslingiems sukčiavimo bandymams“, – pažymėjo „Cert.lv“ kibernetinių incidentų prevencijos skyriaus vadovo pavaduotojas Varis Teivansas.
Atsižvelgdamos į tai, direkcija ir „Cert.lv“ ragina gyventojus labai atsargiai vertinti gautus elektroninius laiškus, SMS žinutes ar kitą informaciją, tariamai siunčiamą direkcijos vardu.
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