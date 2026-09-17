 Kyjive – sprogimai

Kyjive – sprogimai

2026-09-17 07:27
BNS inf.

Kyjive praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip dešimt galingų sprogimų, Ukrainos sostinės pareigūnams įspėjus apie raketų grėsmę, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas.

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<span>Kyjive – sprogimai</span>
Kyjive – sprogimai / Scanpix nuotr.

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Pastaraisiais mėnesiais tiek Rusija, tiek Ukraina dažniau naudoja tolimojo nuotolio raketas smūgiams į viena kitos teritoriją.

„Kyjive paskelbtas oro pavojus dėl raketų smūgių grėsmės. Raginame gyventojus eiti į artimiausias slėptuves“, – tinkle „Telegram“ rašė Kyjivo miesto karinė administracija.

Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad miesto Dnipro rajone buvo apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas.

Pasak ukrainiečių pareigūnų, Kyjive buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, įskaitant du vaikus.

Pareigūnai taip pat pranešė apie išpuolį pietiniame Odesos uostamiestyje, kur buvo apgadintas 19 aukštų daugiabutis ir sunaikinti keli jo aukštai, tinkle „Telegram“ paskelbė Odesos miesto karinė administracija.

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