Kyjivas teigia sulaikęs buvusį instruktorių iš Europos: įtariamas šnipinėjimu Rusijai

„Remiantis bylos medžiaga, šis užsienietis teikė priešui oficialią informaciją apie Ukrainos gynybos pajėgas ir ruošėsi įvykdyti teroro aktus“, – teigiama Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) pranešime.
Daugiau informacijos apie įtariamąjį SBU nepateikė, tačiau nurodė, kad šis asmuo perdavė Maskvai informaciją apie kitus Ukrainoje dirbančius užsienio karinius instruktorius ir kariuomenės mokymo centrų koordinates.
SBU teigimu, Rusijos saugumo tarnybos šiam asmeniui davė instrukcijas, kaip pagaminti sprogstamuosius įtaisus, taip pat suteikė jam pistoletą ir šaudmenų. SBU pridūrė, kad įtariamasis buvo sulaikytas savo gyvenamojoje vietoje sostinėje Kyjive.
Pasak SBU, įtariamasis į Ukrainą atvyko 2024 m. pradžioje ir po kelių mėnesių pradėjo bendradarbiauti su Maskva. Jam gresia iki dvylikos metų laisvės atėmimo bausmė.
Tiek Maskva, tiek Kyjivas nuolat skelbia apie asmenų, kurie, jų teigimu, padeda priešui kariauti, suėmimus, tačiau apie užsieniečių areštus skelbiama retai.
