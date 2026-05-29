Kovai su dideliu miško gaisru netoli Varšuvos sutelktos gausios pajėgos, evakuojami kaimai

Premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nuolat palaikantis ryšį su vidaus reikalų ministru Marcinu Kierwinskiu ir pagalbos tarnybų vadovais, pareigūnams stengiantis suvaldyti liepsnas.
„Pagalbos tarnybos kovoja su gaisru Volomino apskrityje“, – socialiniame tinkle „X“ rašė D. Tuskas.
„Vietoje jau dirba policijos sraigtasparnis „Black Hawk“ ir ugniagesių lėktuvas „Dromader“. Telkiamos papildomos pajėgos, o svarbiausia išlieka gyventojų saugumas ir situacijos suvaldymas“, – pridūrė jis.
Miško gaisras šiuo metu siaučia Mendzylesio miško vietovėse, esančiose Volomino apskrityje. Pranešimų apie nukentėjusiuosius ar žuvusiuosius kol kas negauta.
Varšuvos policija socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad dėl gaisro plitimo pavojaus pareigūnai pradėjo žmonių evakuaciją iš vasarnamių sklypų netoliese esančiame Oldakoviznos kaime, esančiame kaimyninėje Minsko apskrityje.
Gaisras jau apėmė didesnį nei 10 hektarų plotą, teigiama Mazovijos vaivadijos atstovės spaudai Luizos Jurgiel-Zylos pranešime.
Gaisro gesinimo darbus labai apsunkina gūsingas vėjas.
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