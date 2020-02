Koronavirusas toliau šienauja gyvybes: Irane mirė dar aštuoni žmonės

Be to, per pastarąją parą šalyje nustatyti 143 nauji užsikrėtimo virusu SARS-CoV-2 atvejai, tad nuo protrūkio pradžios Irane ši infekcija diagnozuota 388 asmenims, nurodė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Kianoushas Jahanpouras (Kianušas Džahanpūras).