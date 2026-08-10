Kolumbiją supurtė stiprus žemės drebėjimas

Kolumbijos geologijos tarnyba žemės drebėjimo stiprumą įvertino 6,6 balo, o JAV geologijos tarnyba USGS – 7,4 balo. Epicentras buvo 100 km gylyje Kolumbijos vakaruose.
Virpesiai buvo juntami Ekvadore ir net šiauriau esančioje Panamoje, o naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kad Bogotoje buvo evakuojami pastatai.
Kolumbijos Čoko provincijos gubernatorius socialiniame tinkle „X“ parašė, kad departamento sostinėje Kvibde yra sužeistųjų, o pastatams padaryta didelė žala.
Kolumbijos trečio pagal dydį miesto Kalio meras taip pat pranešė apie „didelę žalą“.
Žiniasklaidos priemonės parodė filmuotą medžiagą, kurioje matyti pastatai, kurių fasadai dėl žemės drebėjimo buvo nuplėšti.
AFP žurnalistai matė, kaip Bogotoje kai kurie žmonės išbėgo į gatvę vilkėdami pižamas, kai suskambo sirenos.
Birželio 24 d. Venesueloje įvyko 7,2 ir 7,5 balo žemės drebėjimai, kurie pražudė daugiau kaip 6 tūkst. žmonių ir padarė didelę turtinę žalą.
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