Kinijos rytus užklupo kelius užtvindęs taifūnas

Šanchajaus regione skrydžiai ir traukiniai buvo atšaukti, o daugelis biurų, įskaitant JAV konsulatą, buvo uždaryti. Taip pat užsidarė darželiai, parkai ir garsusis miesto rajonas upės pakrantėje Bundas. Beveik 500 tūkst. žmonių buvo perkelti į laikinas pastoges, o kitiems buvo liepta be rimtos priežasties nepalikti namų.

Vietos valdžia pranešė, kad vėjai nuvertė apie 30 tūkst. medžių, 268 skelbimų lentas ir parduotuvių iškabų. Dingus elektros energijai buvo paveikti 110 tūkst. vartotojų, o 12,7 tūkst. namų ūkių vis dar neturi elektros. Metro paslaugos Šanchajuje buvo iš dalies sustabdytos, siekiant apsisaugoti nuo galimų potvynių.

Vidurdienį „In-fa“ centras buvo maždaug už 60 km į pietvakarius nuo Šanchajaus, o taifūnas atnešė vėjų, kurių greitis siekė 100 km per valandą. Pirmąkart stichija pasiekė pakrantę kiek piečiau Šanchajaus esančioje Džedziango provincijoje, o paskui pajudėjo į šiaurę per Hangdžou įlanką ir vėl sugrįžo į sausumą Šanchajaus pietiniame pakraštyje.

Pasak provincijos vyriausybės, Džedziange daugiau nei 1,5 mln. žmonių buvo perkelti į saugią vietą.

Provincijos vyriausybė perspėjo apie galimas liūtis 23 rajonuose ir apskrityse. Mažesnio lygio pavojus buvo paskelbtas kaimyninėje Dziangsu provincijoje, kur evakuota beveik 10 tūkst. žmonių.

Jokių pranešimų apie aukas ar nukentėjusiuosius nebuvo gauta, nors prognozuojama, kad žemės ūkio sektorius patirs reikšmingų nuostolių. Anksčiau taifūnas atnešė kritulių į Taivaną.

„In-fa“ turėtų slinkti į šiaurę-šiaurės vakarus, toliau nuo pakrantės, ir pakeliui silpnėti.

Kinijos centrinėje Henano provincijoje buvo tęsiami gelbėjimo darbai po liepos 17 dieną prasidėjusių potvynių. Be to, ruošiantis tolesnėms smarkioms liūtims į regioną sunkvežimiais gabenamos atsargos. Per potvynius žuvo mažiausiai 69 žmonės, iš jų 12 – Džengdžou miesto metropolitene.