Kazachstano prezidentas: KSSO pajėgų išvedimas prasidės po dviejų dienų

Anot valstybės vadovo, karių išvedimas truks ne ilgiau kaip dešimt dienų.

„Pagrindinė KSSO taikos palaikymo pajėgų misija sėkmingai užbaigta“, – sakė K.-J. Tokayevas, kalbėdamas apie Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos karius.

„Po dviejų dienų prasidės KSSO jungtinio taikos palaikymo kontingento laipsniškas išvedimas. Kontingento išvedimo procesas truks ne ilgiau kaip dešimt dienų“, – sakė prezidentas, kreipdamasis į vyriausybę bei parlamentą per tiesiogiai transliuotą vaizdo konferenciją.

Kazachstanas atsigauna po praėjusią savaitę vykusių beprecedenčių neramumų, prasidėjusių nuo protestų prieš degalų kainų šuolį.

Kelias dienas trukęs smurtas pareikalavo dešimčių gyvybių. Be to, per saugumo tarnybų operacijas buvo sulaikyta beveik 8 tūkst. asmenų, pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija.

KSSO – Rusijos vadovaujamas karinis aljansas, vienijantis kelias buvusių SSRS valstybių – K.-J. Tokayevo prašymu per neramumus dislokavo Kazachstane per 2 tūkst. karių.

K.-J. Tokayevas dar sutvirtino savo pozicijas, kai parlamento žemieji rūmai – Mažilisas – antradienį ministru pirmininku vienbalsiai patvirtino jo pasiūlytą kandidatą Alihaną Smaiylovą (Alihaną Smailovą).

Kazachstanas praėjusios savaitės neramumus vadina bandymu įvykdyti valstybės perversmą, prie kurio esą prisidėjo teroristai iš užsienio. Visgi ši krizė taip pat iškėlė į viešumą pačioje valdžios viršūnėje vykstančias vidaus kovas.

K.-J. Tokayevo mentorius, pirmasis Kazachstano prezidentas Nursultanas Nazarbayevas (Nursultanas Nazarbajevas) nuo krizės pradžios nebuvo pasirodęs viešumoje, nors jo padėjėjas tvirtina, kad 81-erių buvęs valstybės lyderis yra sostinėje ir kalbasi su K.-J. Tokayevu.

Šeštadienį buvo sulaikytas buvęs Nacionalinio saugumo komiteto (KNB) vadovas, ilgametis N. Nazarbayevo sąjungininkas Karimas Masimovas. Daugelis mano, kad iš prezidento posto pasitraukęs N. Nazarbayevas per K. Masimovą darė įtaką vyriausybei.