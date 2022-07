Karas: V. Zelenskis – Rusijos daliniams trūksta drąsos pripažinti pralaimėjimą

„Okupantai jau labai gerai pajuto, kas yra šiuolaikinė artilerija. Ir jie niekur mūsų žemėje, kurią okupavo, neturės saugaus užnugario“, – pareiškė V. Zelenskis antradienio vakarą tradiciniame vaizdo kreipimesi.

Praėjusiomis savaitėmis, anot žiniasklaidos, toli už fronto buvo sunaikinta rusų dalinių bazių, amunicijos ir ginklų sandėlių.

Rusai ir dėl ukrainiečių partizanų veiklos okupuotoje teritorijoje jau bijo Ukrainos kariuomenės, kalbėjo V. Zelenkis. Jiems esą trūksta „drąsos pripažinti pralaimėjimą ir atitraukti dalinius iš Ukrainos teritorijos“. Jie, nepaisanti didelių nuostolių, toliau gali kovoti tik dėl „neišsemiamų senų sovietinių ginklų atsargų“. Ukraina yra pajėgi gintis ir atstatyti šalį, pažymėjo V. Zelenskis.

Rusijos karas Ukrainoje tęsiasi jau puspenkto mėnesio.

Separatistai Rytų Ukrainoje atšaukė mirties bausmės moratoriumą

Prorusiški separatistai Rytų Ukrainos Donecko regione atšaukė mirties bausmės moratoriumą. Separatistų lyderis Denisas Pušilinas antradienį pasirašė atitinkamą dekretą, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

Praėjusį mėnesį separatistai mirties bausme kaip samdinius nuteisė tris užsieniečius – du britus ir marokietį, kovojusius Ukrainos pajėgų pusėje.

Trys vyrai dabar laukia apeliacinio teismo verdikto. Jis, separatistų duomenimis, turėtų būti priimtas dar šį mėnesį. Jei nebus panaikintas pirmosios instancijos teismo sprendimas arba kaltinamieji nebus iškeisti, jiems gresia sušaudymas. Anot žiniasklaidos, separatistų rankose yra daugiau užsieniečių. Per Rusijos televiziją kaip belaisviai buvo parodyti du JAV piliečiai.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas antradienį neatmetė, kad užsieniečiai bus sušaudyti. Rusija esą nesikiš į Maskvos nepriklausoma pripažįstamos „Donecko liaudies respublikos“ jurisdikciją.

Raketų atakos Časiv Jare aukų skaičius toliau auga

Rusijos pajėgų atakos prieš gyvenamąjį namą Časiv Jare Rytų Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 45. Devynis žmones nuo šeštadienį surengtos atakos pavyko išgelbėti iš griuvėsių, antradienį Donecko regione pranešė civilinė administracija. Rusijos kariuomenė tvirtina atakavusi kariniams tikslams naudojamą pastatą.

Antradienį, be to, per artilerijos apšaudymą Slovjansko mieste buvo sužeista moteris. Apšaudyti ir kiti regiono miestai, pavyzdžiui, Bachmutas ir Soledaras. Per rusų atakas kaimyniniame Charkive sužeisti mažiausiai penki žmonės, pranešė karinis gubernatorius Olehas Synjehubovas.

Nyderlandai pritarė Švedijos ir Suomijos narystei NATO

Nyderlandai pritarė Švedijos ir Suomijos prisijungimui prie NATO. Pirmieji parlamento rūmai antradienio vakarą Hagoje didele balsų dauguma pritarė atitinkamam įstatymui. Praėjusią savaitę tai jau padarė Antrieji rūmai. Įstatymas dėl NATO plėtros ratifikuotas skubos tvarka.

Švedija ir Suomija po Rusijos invazijos į Ukrainą pasiprašė būti priimamoms į NATO. Iki šiol abi šalys buvo neutralios.

Praėjusią savaitę 30 NATO šalių ambasadoriai Aljanso būstinėje Briuselyje pasirašė vadinamuosius stojimo protokolus.

Turkijoje vyks Rusijos, Ukrainos ir JT derybos dėl grūdų eksporto

Rusija ir Ukraina trečiadienį ketina surengti pirmąsias derybas su Jungtinių Tautų ir Turkijos pareigūnais, siekiant išeiti iš kelis mėnesius besitęsiančios aklavietės dėl grūdų gabenimo Juodąja jūra.

Keturšalis susitikimas Stambule rengiamas tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, išaugus maisto kainoms ir milijonams žmonių skurdžiausiose pasaulio dalyse susidūrus su bado grėsme.

Ukraina yra viena didžiausių grūdų eksportuotojų pasaulyje. Tačiau Rusijos invazija smarkiai sutrikdė šios produkcijos gamybą ir išvežimą.

Apie 20 mln. tonų praėjusių metų derliaus grūdų yra užblokuoti Ukrainos uostuose Juodosios jūros pakrantėje.

Susiklosčius tokiai padėčiai pasaulio rinkose smarkiai išaugo tam tikrų maisto produktų ir aliejų kainos, o labiausiai paveikti yra Afrikos ir Vidurinių Rytų regionai.

Pasak turkų pareigūnų, Juodojoje jūroje šiuo metu laukia 20 prekybinių laivų, į kuriuos būtų galima greitai pakrauti ukrainietiškų grūdų.

Derybas sunkina besiplečiantys įtarimai, kad Rusija bando eksportuoti grūdus, kuriuos pavogė iš Ukrainos ūkininkų savo kontroliuojamuose regionuose.

Praėjusią savaitę paskelbti JAV kosmoso agentūros duomenys rodo, kad nuo vasario 24 dieną pradėtos invazijos Rusija kontroliuoja 22 proc. Ukrainos žemės ūkio paskirties žemės.

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) antradienį stengėsi sumažinti lūkesčius, susijusius su derybomis Stambule.

„Mes iš tiesų sunkiai dirbame, tačiau dar reikia nueiti ilgą kelią“, – žurnalistams sakė JT vadovas.

Susitikime dalyvaus trijų šalių karinės delegacijos ir JT diplomatai.

Turkijos gynybos ministras Hulusi Akaras (Chulusis Akaras) sakė, kad Stambule bus deramasi „dėl saugaus Ukrainos uostuose laukiančių grūdų gabenimo į tarptautines rinkas“.

Pagal Jungtinių Tautų pasiūlytą planą kroviniai turėtų būti pradėti gabenti tam tikrais koridoriais, kurie leistų išvengti žinomų užminuotų akvatorijų.

Maskva teigia, kad leistų Ukrainos krovininiams laivams išplaukti iš minėtų uostų, jei Kyjivas išminuotų pakrantės zonas. Tačiau pastarasis atsisako tai daryti, nes tokiu atveju Ukrainai grėstų Rusijos atakos iš jūros.