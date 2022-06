Karas: V. Zelenskis – kasdien kovoju, kad Ukraina gautų ginklų

„Jungtinės Valstijos paskelbė apie naują mūsų gynybos pastiprinimą, apie naują 1 mlrd. dolerių (962 mln. eurų) paramos paketą, – vakaro kreipimesi sakė V. Zelenskis. – Esu dėkingas už šią paramą, ji ypač svarbi mūsų gynybai Donbase.“

J. Bidenas anksčiau trečiadienį paskelbė apie naują ginklų ir šaudmenų paketą Ukrainai, per pokalbį su V. Zelenskiu dar kartą patvirtinęs Vašingtono paramą Kyjivui, kovojančiam prieš Rusijos invaziją. Paketas apima daugiau artilerijos, pakrančių priešlaivinės gynybos sistemų ir šaudmenų artilerijai bei pažangioms raketų sistemoms, kurias Ukraina jau naudoja.

„Taip pat esu dėkingas už [JAV] lyderystę mobilizuojant visų partnerių pagalbą“, – sakė Ukrainos prezidentas.

Pasak jo, jis su JAV prezidentu taip pat aptarė „taktinę situaciją mūšio lauke ir tai, kaip pagreitinti mūsų pergalę“.

Kyjivas prašo iš Vakarų daugiau ginklų, kad ukrainiečių kariuomenė galėtų atremti Rusijos invaziją.

„Kasdien kovoju, kad Ukraina gautų būtinų ginklų ir įrangos, – sakė V. Zelenskis. – Tačiau drąsos, išminties ir taktinių įgūdžių negalima importuoti. O mūsų didvyriai tai turi.“

V. Zelenskis pranešė taip pat telefonu kalbėjęsis su Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Borisu Johnsonu (Borisu Džonsonu).

JK lyderis socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad Londonas rems Kyjivą „iki jo galutinės pergalės“.

Šį mėnesį įvyksiantys Didžiojo septyneto (G-7) ir NATO viršūnių susitikimai „bus proga pademonstruoti Vakarų vienybę ir ryžtą remti Ukrainą ilguoju periodu“, sakė B. Johnsonas.

JAV įspėja Kiniją nebūti neteisingoje istorijos pusėje dėl Ukrainos

Jungtinės Valstijos trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl Kinijos vienijimosi su Rusija ir įspėjo, kad šalys, palaikančios prezidentą Vladimirą Putiną dėl invazijos į Ukrainą, bus „neteisingoje istorijos pusėje“.

„Kinija teigia esanti neutrali, bet jos elgesys aiškiai rodo, kad ji vis dar investuoja į artimus ryšius su Rusija“, – sakė JAV Valstybės departamento atstovas.

Jis kalbėjo Kinijos prezidentui Xi Jinpingui (Si Dzinpingui) trečiadienį per pokalbį telefonu patikinus V. Putiną, kad Pekinas ir toliau rems Maskvą „suvereniteto ir saugumo“ klausimais.

Kinija atsisakė pasmerkti Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir yra kaltinama, kad diplomatiškai dengia Maskvą, kritikuodama Vakarų sankcijas ir ginklų pardavimą Kyjivui.

Ji vis dar atkartoja Rusijos propagandą visame pasaulyje.

Valstybės departamento atstovas sakė, kad Vašingtonas „atidžiai stebi Kinijos veiklą“.

„Tačiau kitais svarbiausiais aspektais Kinija jau pasirinko“, – pažymėjo jis.

Praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo invazijos pradžios „Kinija vis dar palaiko Rusiją“, sakė Valstybės departamento atstovas.

„Ji vis dar atkartoja Rusijos propagandą visame pasaulyje. Ji vis dar gina Rusiją tarptautinėse organizacijose... Ir vis dar neigia Rusijos žiaurumus Ukrainoje, tvirtindama, kad jie inscenizuoti“, – kalbėjo pareigūnas.

„Šalys, kurios stoja Vladimiro Putino pusėn, neišvengiamai atsidurs neteisingoje istorijos pusėje... Dabar ne laikas dvejonėms, slėpimuisi ar laukimui, kas bus toliau. Jau dabar aišku, kas vyksta“, – sakė jis.

JT: badas gali padidinti ir taip rekordinį pabėgėlių visame pasaulyje skaičių

Dėl Rusijos karo Ukrainoje visame pasaulyje priverstinai perkeltų asmenų skaičiui pirmą kartą viršijus 100 mln., Jungtinės Tautos ketvirtadienį įspėjo, kad šio karo nulemta bado krizė pabėgėlių skaičių gali dar labai smarkiai padidinti.

Pastangos spręsti pasaulinę maisto krizę, kurią labai pakurstė Rusijos invazija į Ukrainą, yra „pirmaeilės svarbos... siekiant išvengti didesnio migruojančių žmonių skaičiaus“, reporteriams sakė JT pabėgėlių reikalų agentūros UNHCR vadovas Filippo Grandi (Filipas Grandis).

„Jei klausiate manęs, kiek... Aš nežinau, bet tai bus gan dideli skaičiai“, – nurodė jis.

Beveik 60 proc. europiečių patenkinti ES atsaku į karą Ukrainoje

Europos Sąjungos atsaku į Rusijos invaziją į Ukrainą patenkinti 59 proc. europiečių, o 57 proc. pritaria savo šalių vyriausybių reakcijai, rodo „Eurobarometro“ apklausos duomenys.

Remiantis jais, 93 proc. respondentų pritaria humanitarinės pagalbos nuo karo nukentėjusiems žmonėms teikimui, o 91 proc. palaiko nuo karo bėgančių ukrainiečių priėmimą.

Ekonomines sankcijas Rusijos vyriausybei, bendrovėms ir fiziniams asmenims palaiko 80 pro. europiečių. Be to, 70 proc. respondentų pritaria, kad būtų skiriamas finansavimas karinės technikos tiekimui į Ukrainą.

Dauguma – 81 proc. – respondentų palaiko bendrą ES valstybių narių gynybos ir saugumo politiką. Kiekvienoje iš Bendrijos valstybių jai pritaria bent du trečdaliai piliečių.

Be to, 93 proc. respondentų sutinka, kad ES valstybės narės turi veikti išvien užtikrinant ES teritorijos saugumą, o 85 proc. mano, kad reikia plėsti valstybių narių bendradarbiavimą gynybos srityje.

Ši speciali „Eurobarometro“ apklausa atlikta balandžio 19–gegužės 16 dienomis visose 27 ES valstybėse tiesioginių interviu bei interneto apklausų būdu.

Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos lyderiai traukiniu išvyko į Kyjivą

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas), Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Olafas Šolcas) ir Italijos ministras pirmininkas Mario Draghi (Marijus Dragis) ketvirtadienį iš Lenkijos traukiniu išvyko į Kyjivą, pranešė italų ir vokiečių žiniasklaida.

Vokietijos visuomeninis transliuotojas ZDF ir Italijos dienraštis „La Repubblica“ pranešė, kad trys lyderiai į Ukrainos sostinę išvyko ketvirtadienį ryte.

Naujienų agentūros AFP gautame vaizdo įraše matyti, kaip jie kartu sėdi traukinio kupė.

Tai bus pirmasis E. Macrono, O. Scholzo ir M. Draghi apsilankymas Kyjive nuo vasario 24-osios, kai Rusija užpuolė Ukrainą.

Kyjive jie susitiks su V. Zelenskiu.

Rusija Ukrainoje tikriausiai paėmė į nelaisvę du savanorius iš JAV

Ukrainoje dingo du jai padėję amerikiečiai savanoriai ir manoma, kad juos į nelaisvę paėmė Rusija, trečiadienį pranešė pareigūnai ir dingusiųjų giminaičiai.

Amerikiečių belaisvių reikalas dar labiau komplikuotų Jungtinių Valstijų pastangas skirti milijardų dolerių (eurų) vertės pagalbą Ukrainai, bet išvengti tiesioginės konfrontacijos su Rusija.

Alexander'as Drueke'as (Aleksandras Driukas) ir Andy Huynhas (Endis Hvinas), Alabamoje gyvenę JAV kariuomenės veteranai, ryšį su savo šeimomis prarado po kovų Ukrainoje.

Pentagono atstovas Johnas Kirby (Džonas Kerbis) sakė negalintis patvirtinti dviejų amerikiečių dingimo, bet pridūrė: „Jie tai tiesa, padarysime visa, ką galime, kad saugiai sugrąžintume juos namo.“

Pasak atstovo, JAV neskatina amerikiečių vykti į Ukrainą, jau beveik keturis mėnesius kovojančią su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis.

Jei trokštate paremti Ukrainą, yra daug kitų, saugesnių ir lygiai taip pat veiksmingų būdų tai daryti.

„Tai karo zona. Tai kova. Jei trokštate paremti Ukrainą, yra daug kitų, saugesnių ir lygiai taip pat veiksmingų būdų tai daryti“, – žurnalistams sakė J. Kirby.

Laikraštis „The Telegraph“, kuris pirmasis pranešė apie minimų amerikiečių dingimą, citavo anoniminį kovotoją, sakiusį, kad tie du vyrai buvo sučiupti susidūrę su didesnėmis rusų pajėgomis per birželio 9 dienos mūšį į šiaurės rytus nuo Charkivo.

A. Drueke'o motina Lois Drueke (Luis Driuk) sakė, jog sūnus šeimai buvo pranešęs, kad moko ukrainiečių karius, kaip naudotis JAV gamybos ginklais.

Manoma, kad A. Drueke'as ir A. Huynhas yra pirmieji vasarį Rusijos užpultoje Ukrainoje sučiupti ar nukentėję amerikiečiai.

Anksčiau pranešta, kad per kovas Ukrainoje žuvo du Didžiosios Britanijos piliečiai, o dar dviem sučiuptiems ir prorusiškame teisme kaip samdiniams nuteistiems britams gresia mirties bausmė.

Turkijos URM: išminuoti Ukrainos uostų prieigas grūdų eksportui nebūtina

Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu (Mevliutas Čavušohlu) pareiškė, kad išminuoti Ukrainos uostų prieigas nebūtina, kad būtų galima laivais eksportuoti ukrainietiškus grūdus, skelbia Turkijos naujienų agentūra „Anadolu“.

Ministras pabrėžė, jog saugų maršrutą laivams galima nutiesti tomis kryptimis, kur minų grėsmės nėra. Kita vertus, jis pridūrė, kad šių teritorijų jūroje išvalymas nuo minų pagal Jungtinių Tautų planą gali užtrukti.

„Teritorijos, kuriose yra jūrinių minų, žinomos. Galima sukurti saugius išėjimus iš trijų uostų, kad laivai galėtų plaukti be jokios grėsmės. Ukrainiečių kateriai būtų kelrodžiai“, – sakė M. Cavusoglu.

Turkijos diplomatijos vadovas JT planą dėl Ukrainos grūdų eksporto per Juodąją jūrą atnaujinimo pavadino įgyvendinamu.

„Mes laukiame Rusijos atsakymo dėl to. Turkija pritaria šiam planui. Jei šalys pritars iniciatyvai, galime surengti susitikimą Stambule ir aptarti detales“, – pareiškė M. Cavusoglu.

Ukraina iki karo buvo ketvirta didžiausia kviečių eksportuotoja pasaulyje, o jos saulėgrąžų sėklų ir aliejaus eksportas užėmė maždaug pusę pasaulinės rinkos. Tačiau Rusijai vasario pabaigoje įsiveržus į Ukrainą, jos grūdų eksportas per Juodąją jūrą yra blokuojamas, o pasaulyje auga maisto kainos, kyla nerimas dėl kai kurioms šalims gresiančio bado.

Ankara birželio 11-ąją pasiūlė surengti keturšalį – JT, Turkijos, Ukrainos ir Rusijos – pasitarimą dėl grūdų eksporto iš Ukrainos jūrų uostų atblokavimo.

„Gazprom“ per dvi dienas sumažino dujų tiekimą Vokietijai maždaug 60 procentų

Rusijos energetikos koncernas „Gazprom“ ketvirtadienį anksti ryte pradėjo mažinti „Nord Stream 1“ dujotiekiu į Vokietiją tiekiamų dujų kiekį iki 67 mln. kubinių metrų per dieną.

Dujų tiekimas dar kartą sumažintas nuo antradienio, kai bendrovė paskelbė, kad sumažins maksimalų tiekiamų dujų kiekį nuo 167 mln. iki 100 mln. kubinių metrų per dieną.

Apskritai naujausias dujų tiekimo sumažinimas reiškia, kad vos per dvi dienas dujų tiekimas Vokietijai sumažėjo maždaug 60 procentų.

Bendrovė „Siemens Energy" antradienį pranešė, kad viena iš „Nord Stream 1“ dujų turbinų, kuri neseniai buvo remontuojama Kanadoje, dėl Rusijai taikomų sankcijų šiuo metu negali būti pargabenta atgal iš Monrealio. Dujotiekis „Nord Stream 1“ yra pagrindinis Vokietijos dujotiekis rusiškoms dujoms tiekti.

„Gazprom“, kurios kontrolinį akcijų paketą valdo Rusijos valstybė, sumažėjusio dujų tiekimo priežastimi nurodė vėlavimą dėl dujų kompresoriaus bloko remonto, tačiau Vokietijos federalinė tinklų agentūra šį tvirtinimą paneigė.

Vokietijos ekonomikos ministras Robertas Habeckas apkaltino Rusiją, kad taip elgdamasi ji bando sukelti nerimą ir padidinti dujų kainas, ir pridūrė, kad rinkoje vis dar galima apsirūpinti dujomis iš alternatyvių šaltinių, nors ir už didelę kainą. Pasak jo, Vokietijos dujų saugyklos yra užpildytos maždaug 56 procentais.

Pastarosiomis savaitėmis Rusija nutraukė dujų tiekimą kelioms Europos šalims, kilus ginčams dėl sankcijų, įvestų jai dėl invazijos į Ukrainą, ir vėlesnių Europos šalių atsisakymų mokėti už dujas rubliais, kurių Rusija reikalavo siekdama sustiprinti savo valiutą.

Dėl sumažėjusio dujų srauto iš Rusijos į Europą gerokai pakilo energijos kainos, o daugelis energetikos analitikų nuogąstauja, kad Rusija, siekdama daryti spaudimą Europai, gali visiškai užsukti dujų čiaupus.

V. Zelenskis priėmė kvietimus dalyvauti G7 ir NATO viršūnių susitikimuose

V. Zelenskis priėmė kvietimus dalyvauti birželio pabaigoje vyksiančiuose G7 ir NATO viršūnių susitikimuose. Tai jis trečiadienį pareiškė tviteryje.

„Su dėkingumu priėmiau partnerių kvietimus dalyvauti svarbiuose tarptautiniuose susitikimuose“, – teigė jis. Tačiau V. Zelenskis nepasakė, ar paliks Kyjivą, ar kaip kitose konferencijose dalyvaus vaizdo ryšiu. Ir savo tradiciniame vakariniame kreipimesi jis šį klausimą paliko atvirą.

Į septynių svarbiausių pramoninių valstybių lyderių konferenciją, anot V. Zelenskio, jį pakvietęs Vokietijos kancleris Olafas Scholzas. Kvietimo į NATO susitikimą jis sulaukęs iš generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo.

G7 viršūnių konferencija birželio 26-28 dienomis vyks Vokietijoje. G7 grupei priklauso JAV, Vokietija, Japonija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija ir Kanada. Be to, visuose susitikimuose yra atstovaujama ES.

Birželio 28 dieną Ispanijos sostinėje Madride prasidėsiančiame NATO viršūnių susitikime 30 Aljanso šalių vadovai spręs, kaip vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu reaguoti į Rusijos grėsmę. Konkrečiai kalbama apie rytinio flango stiprinimą papildomais NATO daliniais.

Ir NATO generalinis sekretorius J. Stoltenbergas trečiadienį sakė, kad dar nėra aišku, ar V. Zelenskis asmeniškai atvyks į susitikimą, ar dalyvaus jame vaizdo ryšiu. „Jo laukiame asmeniškai. Tačiau jei tai neįmanoma, jis su mumis kalbės vaizdo ryšiu“, – teigė J. Stoltenbergas.

UNHCR pirmą kartą užfiksavo 100 mln. pabėgėlių visame pasaulyje

JT pabėgėlių agentūra suskaičiavo, kad visame pasaulyje savo namus buvo priversti palikti 100 mln. žmonių – tai didžiausias nuo Antrojo pasaulinio karo laikų užfiksuotas perkeltųjų asmenų skaičius.

Civilių gyventojų traukimasis iš Ukrainos yra didžiausia ir sparčiausiai auganti pabėgėlių krizė nuo 1951 metų, kai buvo įsteigta JT pabėgėlių agentūra (UNHCR), teigiama ketvirtadienį paskelbtoje šios institucijos Pasaulinių tendencijų ataskaitoje.

Rusijos invazija į Ukrainą buvo viena iš daugelio vienu metu vykusių ekstremalių situacijų, įskaitant ir Afganistaną, dėl kurių šis skaičius viršijo „dramatišką 100 milijonų ribą“, teigia Ženevoje įsikūrusi UNHCR.

Pastarąjį dešimtmetį pabėgėlių skaičius kasmet didėjo, perspėjo JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandis, pridurdamas, kad ši „baisi tendencija“ tęsis, jei tarptautinė bendruomenė nesiims veiksmų konfliktams spręsti ir ilgalaikiams sprendimams rasti.

Ataskaitoje aptariami 2021 metų įvykiai, tačiau į ją įtrauktas ir dabartinis pabėgėlių skaičius, kad būtų pabrėžti niokojantys karo Ukrainoje padariniai.

UNHCR suskaičiavo, kad iki 2021 metų pabaigos dėl karo, smurto, persekiojimo ir žmogaus teisių pažeidimų buvo perkelta 89,3 mln. žmonių – 8 proc. daugiau nei ankstesniais metais.

Šis skaičius auga jau daugelį metų, o 2021 metų pabaigoje iš savo namų turėjo bėgti daugiau nei dvigubai didesnis skaičius žmonių, palyginti tuo, kas buvo prieš dešimtmetį.

Tyrimas: Rusijos karas Ukrainos žemės ūkiui iki šiol padarė 4,3 mlrd. dolerių nuostolių

Dėl Rusijos invazijos į Ukrainą šalies žemės ūkis, Kyjivo duomenimis, iki šiol patyrė 4,3 mlrd. dolerių (4,1 mlrd. eurų) nuostolių. Pažeisti arba užminuoti milžiniški plotai, sakoma Žemės ūkio ministerijos užsakymu atliktoje ataskaitoje. Nenuimta derliaus už 1,43 mlrd. dolerių. Minų paieškos ir likvidavimo kaštai įvardijami 436 mln. dolerių.

Be to, sunaikinta žemės ūkio technikos už 926 mln. JAV dolerių. Rusijos okupuotose teritorijose Pietų Ukrainoje nukentėjo drėkinimo sistemos, kurių vertė – 225 mln. Grūdų bokštams padaryta žala vertinama 272 mln. dolerių. Be to, Rusija iš okupuotų žemių išvežė grūdų, kurių vertė 613 mln. dolerių.

Nuostoliai gyvulininkystei vertinami 136 mln. dolerių. Ūkiniai gyvuliai krito ne tik per apšaudymus, bet ir dėl pašaro stokos ir prastos veterinarinės priežiūros, Ataskaitoje kalbama apie 42 tūkst. negyvų avių ir ožkų, 92 tūkst. galvijų, 258 tūkst. kiaulių ir daugiau kaip 5,7 mln. vienetų paukščių.