Karas: Ukraina teigia, kad Rusija toliau gabena karinę techniką į Baltarusiją

Pasak štabo, Baltarusijos teritorijoje, įskaitant pasienio zoną su Vakarų Ukrainos Voluinės sritimi, dislokuojami papildomi kariai ir oro gynybos sistemos.

Šios informacijos nepriklausomai patvirtinti neįmanoma.

Baltarusija nėra oficialiai prisijungusi prie Rusijos karo prieš Ukrainą, tačiau Minskas leidžia Maskvai naudotis savo teritorija vykdant šalies puolimą.

Ukrainoje – jau per 27 tūkst. Rusijos karo nusikaltimų

Nuo karo pradžios Ukrainoje užfiksuoti 27 203 Rusijos karo nusikaltimai, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Generaline prokuratūra Kyjive.

Prokuratūros duomenimis, iš šių karo nusikaltimų 26 190 susiję su karo teisės pažeidimais, 73 – su karo veiksmų planavimu, o dar 28 – su karo propagandos sklaida. Be to, užfiksuota dar per 12 tūkst. nusikaltimų šalies nacionaliniam saugumui.

Nuo Rusijos invazijos pradžios generalinė prokuratūra taip pat iškėlė jau 1 451 baudžiamąją bylą dėl nusikaltimų prieš vaikus.

V. Zelenskis tikisi „gerų žinių“ dėl ginklų tiekimo

Donbase verdant nuožmiems mūšiams, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis užsimena apie naujas ginklų siuntas Rusijos užpultai savo šaliai. „Kitą savaitę tikimės iš partnerių naujienų dėl paramos paketų. Gerų naujienų“, – sakė jis sekmadienį tradiciniame savo vaizdo kreipimesi. V. Zelenskis pabrėžė, kad sėkmingos gynybos raktas ir toliau yra ginkluotė iš Vakarų.

Prezidento duomenimis, intensyviausi mūšiai vyksta Donbase. Padėtis ten esą lieka sudėtinga. Tokių vietovių, kaip „Avdijivka, Piskis, Marjinka ir Bachmutas gynyba reikalauja didžiausių mūsų pastangų ir, deja, daug gyvybių“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Jis taip pat pakartojo savo kaltinimus Rusijai apšaudžius Zaporižios atominę elektrinę. Į tai turi būti duotas „principinis pasaulio bendruomenės atsakas“, – reikalavo jis.

Elektrinė sekmadienį buvo apšaudyta vėl. Rusija ir Ukraina dėl apšaudymo kaltina viena kitą. Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) reikalauja iš abiejų pusių sudaryti sąlygas tarptautiniams branduoliniams ekspertams nekliudomai patekti į kompleksą.

Gubernatorius: Zaporižios atominėje elektrinėje radiacijos lygis išlieka normalus

Pastaruoju metu gausiai apšaudytoje Zaporižios atominėje elektrinėje Ukrainos pietuose radiacijos lygis išlieka normalus, praneša agentūra „Sky News“, remdamasi Zaporižios srities gubernatoriumi Oleksandru Staruchu.

Pasak O. Starucho, matavimai normalūs ir netoliese išsidėsčiusiame Enerhodaro mieste.

Pastarosiomis dienomis pradėta būgštauti dėl pasikartojančių apšaudymų šioje elektrinėje, kurią šiuo metu kontroliuoja Rusijos pajėgos, tačiau jos sistemas valdo čia prieš invaziją dirbęs ukrainiečių personalas.

S. Cichanouskaja: baltarusiai smarkiai priešinsis galimam visiškam šalies įtraukimui į karą

Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja tikisi didelio pasipriešinimo galimam visiškam savo šalies įtraukimui į Rusijos karą prieš Ukrainą. „Mūsų partizaninis judėjimas tai sabotuos. Įsakymai nebus vykdomi. Arba baltarusių kariai ten iš karto pasiduos“, – sakė ji agentūrai dpa. Praėjus dvejiems metams po suklastotų prezidento rinkimų Baltarusijoje S. Cichanouskaja pažymėjo, kad Rusija, remdama diktatorių Aliaksandrą Lukašenką, tikriausiai jau tada buvo numačiusi šalį kaip „placdarmą“ Ukrainai pulti.

Per rinkimus 2020 metų rugpjūčio 9-ąją autoritariškai Baltarusiją valdantis A. Lukašenka pasiskelbė jų nugalėtoju, tai sukėlė beprecedenčius protestus. Daugelis rinkimų laimėtoja laiko S. Cichanouskają. Vis dėlto dėl didžiulių valstybinių represijų šiuo metu Baltarusijoje didesnių demonstracijų praktiškai nevyksta.

„A. Lukašenka yra kolaborantas. Jis įtraukė Baltarusiją į šį karą, o už tai, kad Rusija jį išlaikytų valdžioje, daro viską, ko iš jo reikalaujama“, – kalbėjo S. Cichanouskaja prieš antrąsias ginčytinų rinkimų metines. Šiandien esą yra aišku, kad Kremlius jau tada turėjo planų dėl karo ir todėl paliko A. Lukašenką valdžioje. Šis leidžia rusų ginkluotosioms pajėgoms iš Baltarusijos teritorijos pulti Ukrainą, kritikavo Vilniuje gyvenanti S. Cichanouskaja.

„Tačiau karo pradžioje būta sabotažo aktų prieš svarbius tiekimo kelius. Geležinkelių partizanai stabdė karinį transportą; Ukrainos pajėgoms buvo perduodama informacija apie bazes, iš kurių leidžiamos rusų raketos“, – sakė S. Cichanouskaja. Ukrainoje taip pat susiformavo baltarusių kovotojų batalionas prieš rusų invaziją.

Nepaisant didelių Kremliaus lūkesčių ir spaudimo, A. Lukašenkai iki šiol nepavyko pasukti šalies karo kurso link, sakė S. Cichanouskaja. 86 proc. žmonių Baltarusijoje yra prieš karą. Šalyje nėra antiukrainietiškų nuotaikų. Kartu opozicionierė kritikavo „didžiules represijas“. „Kas atvirai pasisako prieš karą, yra laikomas režimo priešininku“, – sakė ji. Politinių kalinių, tarp kurių yra jos vyras Sergejus Cichanouskis, padėtis šalyje yram siaubinga, teigė dviejų vaikų motina.

Sviatlana Cichanouskaja. Scanpix nuotr.