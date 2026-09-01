 Kai kur Latvijoje – oro pavojus

Kai kur Latvijoje – oro pavojus

2026-09-01 08:11
BNS inf.

Alūksnės savivaldybėje Latvijoje naktį iš pirmadienio į antradienį buvo išplatintas perspėjimas apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje.

<span>Kai kur Latvijoje – oro pavojus</span>
Kai kur Latvijoje – oro pavojus / D. Labučio / ELTOS nuotr.

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Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) pranešė apie nustatytą potencialią grėsmę virš Alūksnės savivaldybės. Reaguojant į tai, pakilo NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai.

Vietos gyventojai buvo raginami likti patalpose, laikytis „dviejų sienų principo“, uždaryti langus ir duris. Pastebėjus žemai skrendantį, įtartiną ar pavojingą objektą, buvo nurodyta skambinti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.

Maždaug pusantros valandos anksčiau geltonas, žemesnio lygio, perspėjimas apie galimą grėsmę oro erdvėje buvo paskelbtas Ludzos savivaldybėje, tačiau vėliau jis buvo atšauktas.

Oro pavojus Alūksnės savivaldybėje buvo atšauktas 4 val. 17 min. vietos ir Lietuvos laiku.

Šią vasarą Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie potencialias grėsmes oro erdvėje. Be to, Latvijoje yra sudužę ir sprogę užsienio dronų.

Kelis kartus tokius dronus numušė NATO naikintuvai. Visi dronų incidentai greičiausiai buvo susiję su Rusijos ir Ukrainos kare naudojamais aparatais, priartėjusiais prie Latvijos oro erdvės ar į ją įskridusiais.

Rugpjūčio pradžioje naujienų portalas „15min.lt“, remdamasis Lietuvos karinės žvalgybos turima informacija, pranešė, kad Rusija svarsto galimybę naudoti ukrainietiškus dronus atakoms prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos šalyse.

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oro pavojus Latvijoje

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