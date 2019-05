JT skelbia kovą keliaujantiems teroristams

Po „Islamo valstybės“ (IS) karinio pralaimėjimo Jungtinės Tautos ketina imtis aktyvesnių veiksmų prieš keliaujančius teroristus. JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas antradienį Niujorke pristatė naują programinę įrangą, kurią naudodamos šalys galės geriau keistis informacija apie ekstremistų judėjimą.

IS kovotojai, kurie dabar iš Artimųjų Rytų nori grįžti į namo į savo gimtąsias šalis, kelia „didelę transnacionalinę grėsmę“, sakė A. Guterresas. Daugelis jų esą yra gerai pasirengę ir ateityje gali vykdyti teroristinius išpuolius. Kiti tikisi radikalizuoti ir pritraukti naujų šalininkų.

JT vertinimu, pastaraisiais metais apie 40 000 žmonių iš 110 šalių prisijungė prie IS kovos Sirijoje ir Irake.

Programine įranga „goTravel“ JT nori garantuoti, kad teroristai bus identifikuoti ir sučiupti dar prieš tai, kai įvykdys teroro aktus. Programa nemokamai bus skiriama pirmiausiai tokioms šalims, kurios iki šiol neturėjo pakankamai priemonių terorizmu įtariamiems asmenims persekioti.

Ši programinė įranga gali analizuoti asmenų judėjimo duomenis ir iš to nustatyti jų keliamo pavojaus potencialą. Per ją taip pat bus paprasčiau keistis informacija su kitomis šalimis ar, pavyzdžiui, Interpolu. Irakas ir Šri Lanka, kurią per Velykas sudrebino kruvini išpuoliai, yra pirmosios šalys, užsisakiusios programinę įrangą.