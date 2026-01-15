 JT įspėja: negavus finansavimo, netrukus išseks pagalba maistu Sudanui

JT įspėja: negavus finansavimo, netrukus išseks pagalba maistu Sudanui

2026-01-15 16:54
Marius Jakštas (ELTA)

Jungtinės Tautos (JT) ketvirtadienį pranešė, kad jei nebus gautas naujas finansavimas, pagalba maistu Sudanui iki kovo pabaigos išseks, todėl didžiausia pasaulyje neprievalgio krizė gali dar pagilėti.

JT įspėja: negavus finansavimo, netrukus išseks pagalba maistu Sudanui / Scanpix nuotr.

Šis JT įspėjimas paskelbtas Sudane beveik trejus metus vykstant pilietiniam karui, kurio metu dėl susirėmimų tarp šalies kariuomenės ir sukarintų Greitojo reagavimo pajėgų (RSF) žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o 11 milijonų buvo priversti palikti namus.

„Iki kovo pabaigos mūsų maisto atsargos Sudane bus išeikvotos“, – teigė Pasaulio maisto programos (WFP) pasirengimo ir reagavimo į ekstremalias situacijas padalinio direktorius Rossas Smithas.

„Jei nedelsiant nebus skirta papildomų lėšų, per kelias savaites milijonai žmonių liks be gyvybiškai svarbios pagalbos maistu“, – pridūrė jis.

R. Smitho teigimu, Pasaulio maisto programa jau „buvo priversta sumažinti maisto davinius iki absoliutaus išgyvenimui būtino minimumo“.

Jungtinių Tautų duomenimis, daugiau nei 21 mln. žmonių – beveik pusė Sudano gyventojų – šiuo metu susiduria su milžiniška aprūpinimo maistu problema.

Praėjusiais metais JT finansuotas vertinimas patvirtino, kad Šiaurės Darfūro sostinę Faširą, kurį spalio mėnesį užėmė sukarintos pajėgos, ištiko badas.

Badas taip pat buvo patvirtintas Kaduglio mieste kaimyniniame Kordofano regione, kuriame dabar vyksta nuožmiausi susirėmimai.

JT teigimu, maždaug 130 km šiauriau įsikūrusiame Dilingo mieste civiliai greičiausiai taip gyvena bado sąlygomis, tačiau jo neįmanoma oficialiai paskelbti dėl saugumo situacijos ir prieigos trūkumo.

Anksčiau JT paskelbė badą trijose pabėgėlių stovyklose aplink Faširą, taip pat dalyje vietovių aplink Nubijos kalnus šalies pietuose.

