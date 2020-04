JK slaugos namuose išaugo su COVID-19 neoficialiai siejamų mirčių skaičius

Su įtariamais koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejais siejamas mirčių skaičiaus šuolis Jungtinės Karalystės slaugos namuose prisidėjo prie to, kad Anglijoje ir Velse iki balandžio vidurio buvo užregistruotas rekordinis mirčių skaičius, rodo antradienį paskelbti duomenys.

Nacionalinio statistikos tarnybos (ONS) duomenimis, per savaitę iki balandžio 17 dienos buvo registruota 22 351 mirtis – 3 835 atvejais daugiau nei ankstesnę savaitę. Be to, šis skaičius buvo 11 854 atvejais didesnis nei penkerių metų didžiausiu mirtingumu pasižymėjusių savaičių vidurkis, skaičiuojant nuo nuo 1993 metų.

Publikacija, kurioje duomenys iš Škotijos ir Šiaurės Airijos nėra įtraukti, paskelbta kilus susirūpinimui, kad oficialiai skelbiami ne visi mirties nuo koronaviruso atvejai, o tik tie, kai COVID-19 infekcija pacientui patvirtinama ligoninėje.

Remiantis ONS, vien Anglijoje iki balandžio 17 dienos registruotos 21 284 mirtys, susijusios su koronavirusu, tuo metu Anglijos nacionalinė sveikatos apsaugos tarnyba tą dieną pranešė, kad oficialiai mirė 13 917 asmenų.

Pirmadienį vyriausybė pranešė, kad Anglijos, Škotijos, Velso ir Šiaurės Airijos ligoninėse mirė 21 092 pacientai, kuriems tyrimais buvo patvirtintas koronavirusas.

Slaugos kokybės komisija (CQC), renkanti duomenis apie mirčių skaičių Anglijos slaugos namuose, nurodė, kad iki balandžio 24 dienos buvo registruoti 4 343 mirčių, susijusių su COVID-19, atvejai, nors paprastai oficiali mirties atvejų registracija vėluoja „2–3 dienomis“.

Susidaryti tikrą vaizdą apie mirčių nuo COVID-19 skaičių Didžiojoje Britanijoje yra gana sudėtinga, nes autonomiją turinčios Škotijos ir Šiaurės Airijos administracijos mirčių ne ligoninėse atvejus skelbia atskirai.

Dėl šios priežasties ir laiko tarp mirčių registracijos ir oficialaus pranešimo skirtumų britų žiniasklaidoje skelbiami skaičiai skiriasi.

Tačiau bendri atskirai ONS ir JK vyriausybės pateikti duomenys rodo, kad Britanija yra ne ką mažiau paveikta potencialiai mirtino koronaviruso nei kaimyninės Europos šalys, o gal net daugiau.

Remiantis naujienų agentūros AFP duomenimis, gautais iš oficialių šaltinių iki antradienio 14 val. Lietuvos laiku, Italijoje nuo koronaviruso mirė 26 977 žmonės, Ispanijoje – 23 822, o Prancūzijoje – 23 293.

Pirmadienį 10 val. Grinvičo (13 val. Lietuvos) laiku Jungtinė Karalystė tylos minute pagerbė svarbiausių tarnybų darbuotojus, mirusius nuo koronaviruso.

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) taip pat prisijungė prie šios akcijos Dauniningo gatvėje, vos pirmadienį sugrįžęs į darbą po laimėtos nelengvos kovos su COVID-19 infekcija.