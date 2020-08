JAV koronaviruso aukų skaičius viršijo 180 tūkst.

Kaip rodo Baltimorėje įsikūrusio universiteto duomenys, paskelbti 20 val. 30 min. vietos (penktadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku, per pastarąją parą šalyje mirė 931 žmogus, kuriam buvo patvirtinta koronavirusinė infekcija COVID-19. Bendras aukų skaičius išaugo iki 180 527.

Be to, per parą nustačius dar 42 859 užsikrėtimo atvejus bendras patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius Jungtinėse Valstijose padidėjo iki 5 860 397. JAV smarkiai lenkia visas kitas valstybes tiek pagal patvirtintų COVID-19 atvejų, tiek pagal mirčių skaičių.

Dar mažiausiai 2 101 326 užsikrėtusiųjų pasveiko.

Pastarosiomis savaitėmis Jungtinėse Valstijose registruoja mažiau užsikrėtimo atvejų, bet padėtis išlieka sunki, o sergamumas skirtinguose regionuose labai įvairuoja.