JAV imigracijos tarnybos per reidą gamykloje sulaikė šimtus Pietų Korėjos piliečių

Ketvirtadienį vietos laiku JAV imigracijos ir muitinės tarnyba (ICE) surengė reidą Pietų Korėjos bendrovės akumuliatorių gamykloje Džordžijoje ir sulaikė daug Pietų Korėjos piliečių, žurnalistams sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Lee Jae-woongas.
Vienas šaltinis su anonimiškumo sąlyga teigė, kad buvo sulaikyta maždaug 300 Pietų Korėjos piliečių.
ICE elektromobilių baterijų gamykloje sulaikė 450 darbuotojų, pranešė Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“.
Tarp sulaikytųjų buvo „apie 300 Pietų Korėjos piliečių“, teigė šaltinis, kuris nebuvo įgaliotas kalbėti viešai.
Seulas penktadienį pareiškė, kad jo piliečių teisės neturi būti pažeidžiamos.
Pietų Korėjos nuomone, „mūsų investuotojų ekonominė veikla ir mūsų piliečių teisės bei interesai neturi būti nepagrįstai pažeidžiami JAV vykdant teisėsaugos veiksmus“, sakė Lee Jae-woongas.
Seulas pranešė, kad į įvykio vietą išsiuntė diplomatinių darbuotojų ir nurodė jiems suformuoti darbo grupę situacijai spręsti.
Pietų Korėja taip pat išreiškė susirūpinimą ir apgailestavimą dėl incidento JAV ambasadai Seule.
Pietų Korėja, ketvirta pagal dydį Azijos ekonomika, yra svarbi automobilių ir elektronikos gamintoja, turinti ne vieną gamyklą Jungtinėse Valstijose.
Liepą Seulas pažadėjo skirti Jungtinėms Valstijoms 350 mlrd. dolerių (260,26 mlrd. eurų) investicijų, kad sušvelnintų prezidento Donaldo Trumpo, kuris per rinkimų kampaniją pažadėjo vykdyti didžiausią deportacijos kampaniją per JAV istoriją, grasinimus dėl muitų.
