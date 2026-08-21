 JAV didinant ekonominį spaudimą Iranui, Bessentas ragina sąjungininkus pasirinkti pusę

JAV didinant ekonominį spaudimą Iranui, Bessentas ragina sąjungininkus pasirinkti pusę

2026-08-21 10:15
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė sąjungininkams, kad jie turi nuspręsti, ar prisijungti prie Vašingtono ekonominio karo prieš Iraną, ir kartu nurodė, jog JAV taikys Teheranui „didžiausią koordinuotą ekonominę izoliaciją pasaulio istorijoje“.

<span>JAV didinant ekonominį spaudimą Iranui, Bessentas ragina sąjungininkus pasirinkti pusę</span>
JAV didinant ekonominį spaudimą Iranui, Bessentas ragina sąjungininkus pasirinkti pusę / Scanpix nuotr.

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„Atėjo metas mūsų sąjungininkams ir likusiam pasauliui priimti sprendimą“, – transliuotojui CNBC sakė S. Bessentas.

„Arba esate su mumis, arba esate prieš mus“, – teigė jis.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie planus drastiškai padidinti ekonominį spaudimą Iranui ir perspėjo, kad tie, kurie toliau rems Teheraną, gali tikėtis drastiškų priemonių. D. Trumpas išsamios informacijos apie savo planus iš pradžių nepateikė.

S. Bessentas pažymėjo, kad pirmadienį vyksiančioje spaudos konferencijoje informuos žurnalistus apie šią iniciatyvą.

„Tai dvigubas smūgis. Turime (jūrų) blokadą ir turėsime griežčiausias sankcijas istorijoje“, – kalbėjo S. Bessentas.

„Sužlugdysime šį režimą“, – pridūrė jis.

Atsižvelgdamas į dėmesį ekonominiam spaudimui, S. Bessentas nurodė, kad kol kas nesitiki didelių karo veiksmų paūmėjimo.

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nysivylesdidzia
rusai remia irana o trumpas remia rusus. apelsininis pradejo nirkam nenaudinga kara kuri jau pralaimejo Diktatoriai laimi
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