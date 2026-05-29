JAV cheminių medžiagų nuotėkio aukų skaičius išaugo iki aštuonių

Didelio masto gelbėjimo operacija prasidėjo po to, kai antradienį Vašingtono valstijos Longvju mieste esančioje gamykloje iš 3,4 mln. litrų talpyklos išsiliejo didelis kiekis medžiagos, vadinamos baltuoju šarmu.
„Galime patvirtinti, kad rasti šeši iš devynių asmenų kūnai, – spaudos konferencijoje teigė Longvju ugniagesių departamento viršininkas Bradas Hannigas. – Toliau dirbame su teismo medicinos ekspertu, kad praneštume šeimoms.“
Trečiadienį jau buvo patvirtinta dviejų žmonių žūtis, taigi bendras aukų skaičius išaugo iki aštuonių.
Kiti trys asmenys vis dar laikomi dingusiais ir baiminamasi, kad jie žuvo.
Nelaimė bendrovės „Nippon Dynawave Packaging Company“ gamykloje įvyko anksti ryte keičiantis pamainoms.
Baltasis šarmas yra stipriai šarminis tirpalas, kurio sudėtyje yra natrio hidroksido ir natrio sulfido, naudojamas medienos skiedroms skaidyti ir plaušienai, iš kurios gaminamas popierius, gauti.
Gelbėtojai dirba „aktyvioje ir pavojingoje aplinkoje“, kad surastų likusias aukas, sakė B. Hannigas.
Pareigūnai siekia nuraminti visuomenę, kad geriamasis vanduo ir oras aplink įvykio vietą nėra užteršti.
„Longvju vanduo yra saugus“, – spaudos konferencijoje sakė Longvju miesto viešųjų darbų direktorius Chrisas Collinsas.
Aplinkos apsaugos agentūros federalinis pareigūnas įvykio vietoje Brooksas Stanfieldas teigė, kad kontrolės metu nebuvo aptikta vandenilio sulfido ar kitų oro teršalų, kurie galėtų kelti susirūpinimą.
Japonijos „Nippon Paper Group“ dukterinė įmonė „Nippon Dynawave Packaging“ savo interneto svetainėje nurodo, kad kasmet pagamina 8 mlrd. vienkartinių pakuočių, kurias tiekia klientams Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir visame pasaulyje.
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