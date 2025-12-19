JAE užklupo liūtys, atšaukti skrydžiai, užtvindyti keliai

Dubajaus aviakompanija „Emirates“ penktadienį atšaukė 13 skrydžių, taip pat buvo atidėti ir atšaukti skrydžiai kaimyniniame Šardžos oro uoste, nes praėjusią naktį prapliupo smarkiai lyti, o žaibai ir galingi griaustinio garsai žadino gyventojus.
Šardžos miesto pagrindinė gatvė penktadienį anksti ryte buvo visiškai užtvindyta, gyventojai per ją brido basomis. Vienas vyras važiavo dviračiu per vandenį, kuris siekė jo ratų viršų.
Šios scenos priminė 2024 m. balandžio mėnesio įvykius, kai rekordiškai stiprios liūtys sukėlė didelio masto potvynius ir privertė atšaukti daugiau nei 2 000 skrydžių Dubajaus tarptautiniame oro uoste.
Ketvirtadienį Dubajaus policija, perspėdama apie artėjančią audrą, paragino gyventojus likti namie, jei nėra „absoliučios būtinybės“ išeiti.
Ankstyvą penktadienio rytą Dubajaus apylinkėse buvo matyti vandens siurbliai, valantys užblokuotus kelius ir šalinantys dideles balas gatvėse.
Dubajaus oro uostų tinklalapyje buvo nurodyta, kad penktadienį buvo atidėta dešimtys skrydžių, o kai kurie – atšaukti.
„Kai kurie skrydžiai... yra atšaukti arba atidėti dėl nepalankių oro sąlygų“, – sakė Dubajaus oro uostų atstovas.
Nacionalinis meteorologijos centras įspėjo apie lietų visoje šalyje nuo ketvirtadienio iki penktadienio, įskaitant Dubajų ir sostinę Abu Dabį. Kitos Persijos įlankos valstybės taip pat patyrė stiprias liūtis, įskaitant Katarą.
Pernai liūtys JAE, stipriausios per 76 metus, t. y. nuo tada, kai pradėti registruoti duomenys, nusinešė mažiausiai keturių žmonių gyvybes ir kelioms dienoms paralyžiavo Dubajų.
Tyrimas, kurį paskelbė organizacija „World Weather Attribution“, parodė, kad globalinis atšilimas, sukeltas iškastinio kuro taršos emisijų, yra „labiausiai tikėtina“ priežastis, dėl kurios kilo liūtys, pernai ištikusios JAE ir Omaną.
