Izraelyje dėl incidento evakavus vaikų darželį, pranešta apie dviejų kūdikių žūtį

Vietos žiniasklaida praneša, kad incidentas gali būti susijęs su įstaigos šildymo sistema.
Viena mergaitė buvo paskelbta mirusi po to, kai buvo atvežta į ligoninę kritinės būklės, žurnalistams tiesioginėje televizijos transliacijoje sakė ligoninės „Shaare Zedek“ skubios pagalbos centro vadovas Galas Pachisas.
Vienas berniukas, kuriam buvo maždaug šeši mėnesiai, mirė nepaisant pastangų atgaivinti, teigiama „Hadassah“ medicinos centro pranešime.
Medikai mirties priežasties nenurodė.
Anksčiau Izraelio greitosios medicinos pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ pranešė, kad paramedikai „teikia medicinos pagalbą ir į miesto ligonines evakuoja 55 nukentėjusiuosius, įskaitant du kritinės būklės kūdikius“.
„Tęsiamos gaivinimo pastangos, 53 kūdikiams atliekami tolesni medicininiai tyrimai ir taikomas gydymas“, – sakoma pranešime.
Policija teigė, kad apklausai sulaikytos trys darželio auklėtojos.
Laikraštis „The Times of Israel“ pranešė, kad vaikų darželis Jeruzalėje veikė be licencijos, o tyrėjai aiškinasi, ar incidentas tikrai susijęs su šildymo sistema.
Įstaiga įsikūrusi bute, esančiame rajone, kuriame daugiausia gyvena ultraortodoksų žydų bendruomenės nariai.
„Įvykio vietoje dirba teismo medicinos ekspertai, atliekantys visus būtinus tiriamuosius veiksmus, kad rastų įkalčių ir išsiaiškintų aplinkybes, lėmusias kūdikių sužalojimus“, – atskirame pranešime teigė policija.
Vaikų darželis yra antrame pastato aukšte, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas.
Pastate nesimatė gaisro ar fizinių pažeidimų požymių, sakė korespondentas, pridurdamas, kad rajone dirba medikai ir policijos pareigūnai.
Anksčiau policija teigė, kad incidentas galėjo būti susijęs su pavojingomis medžiagomis, tačiau vėliau šią versiją atmetė.
Socialinio tinklo „X“ įraše Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas (Isaakas Hercogas) išreiškė užuojautą šeimoms.
„Labai mažų vaikų žūtis yra didžiulė, nenusakoma tragedija, o mano širdis yra su visais tėvais ir vaikais, kurie nukentėjo“, – rašė jis, ragindamas atlikti tyrimą ir išaiškinti atsakingus asmenis.
