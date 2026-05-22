 Izraelio kariuomenė: per smūgį Pietų Libane žuvo du žmonės

Izraelio kariuomenė: per smūgį Pietų Libane žuvo du žmonės

2026-05-22 07:18
BNS inf.

Izraelio kariuomenė įvykdė oro smūgį Pietų Libane, per kurį žuvo du žmonės. Kariuomenė penktadienį pranešė, kad jie buvo ginkluoti ir „įtartinai judėjo“ vietovėje, kurioje kovojama su islamistų grupuote „Hezbollah“.

<span>Izraelio kariuomenė: per smūgį Pietų Libane žuvo du žmonės</span>
Izraelio kariuomenė: per smūgį Pietų Libane žuvo du žmonės / ABBAS FAKIH / AFP nuotr.

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Izraelis ir Irano remiama grupuotė šalies pietuose nuolat apsikeičia ugnimi, nepaisant paliaubų, kurias praėjusią savaitę pratęsė Izraelio ir Libano pareigūnai.

„Prieš trumpą laiką IDF (Izraelio gynybos pajėgų) stebėjimo sistemos užfiksavo du ginkluotus asmenis, įtartinai judančius už šimtų metrų nuo Izraelio teritorijos Pietų Libane“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Izraelio kariuomenė.

„Po to, kai jie buvo atpažinti ir nuolat stebimi IDF, ginkluoti asmenys buvo atakuoti ir likviduoti per oro smūgį“, – teigiama pranešime.

Nuo paliaubų pradžios balandžio 17 dieną Izraelis toliau vykdo smūgius, griovimo darbus ir skelbia evakuacijos nurodymus Pietų Libane, teigdamas, kad taikosi į „Hezbollah“, kuri taip pat tęsia atakas.

Kovo 2 dieną „Hezbollah“ paleido raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausiojo lyderio nužudymą per JAV ir Izraelio smūgius.

Izraelis atsakė masine oro smūgių serija ir sausumos invazija šalies pietuose, kur jo kariai veikia Izraelio paskelbtoje „geltonojoje linijoje“, besidriekiančioje apie 10 kilometrų Libano teritorijoje palei sieną.

Libano sveikatos apsaugos ministerija ketvirtadienį pranešė, kad nuo platesnio regioninio karo pradžios per Izraelio atakas žuvo mažiausiai 3 089 žmonės.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad per kovas žuvo 22 kariai.

Praėjusią savaitę trapios laikinosios paliaubos buvo pratęstos 45 dienoms po trečiojo tiesioginių derybų etapo tarp Libano ir Izraelio atstovų Vašingtone – šioms diskusijoms „Hezbollah“ griežtai nepritaria.

Šiame straipsnyje:
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smūgiai
Pietų Libanas
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Hezbollah

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