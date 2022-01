Italijoje naujas infekcijų antirekordas – 144 000

Sveikatos ministerija Naujųjų išvakarėse pranešė apie daugiau kaip 144 00 naujų susirgimų. Diena prieš tai jų buvo beveik 127 000, trečiadienį – 98 000.

Per 24 valandas mirė 155 COVID pacientai.

Iki gruodžio vidurio Italijoje, oficialiais duomenimis, per dieną virusas buvo nustatomas mažiau nei 30 000 žmonių. Per Kalėdų šventes skaičiai smarkiai išaugo, be kita ko, todėl, kad buvo atlikta kaip niekad daug testų – 1,15 mln.

Dėl viruso plitimo vyriausybė šią savaitę apsisprendė dėl naujų priemonių. Nuo sausio 10 dienos į viešbučius, kongresų centrus, viešąjį transportą, kalnų keltuvus ir šventes galės patekti tik pasiskiepiję ar COVID persirgę asmenys.

Prieš metus šalyje galiojo karantinas, nors tada užsikrėtusiųjų buvo tik šeštadalis dabartinio skaičiaus. Tačiau tada per dieną COVID pražudydavo daugiau kaip 500 žmonių.