Italijoje intensyvioji slauga reikalinga mažiau nei tūkstančiui COVID-19 pacientų

Šis skaičius tūkstančio nesiekia pirmą kartą nuo kovo pradžios, kai šalyje buvo įvestas karantinas, pranešė civilinės saugos agentūra.

Per parą užregistruojamų mirties atvejų skaičius kiek padidėjo ir buvo 179. Ankstesnis paros skaičius buvo 165.

Vis dėlto jau trečią dieną iš eilės per parą mirštančių COVID-19 pacientų skaičius yra mažesnis nei 200.

Didžiausias COVID-19 pacientų, kuriems buvo reikalinga intensyvioji terapija, skaičius Italijoje buvo užfiksuotas balandžio 3-ąją uo tuomet jų buvo 4 068.

Tuometu Italija buvo pagrindinis pandemijos židinys, o gydymo įstaigų sistemai šalies šiaurėje, labiausiai paveiktame regione, grėsė neatlaikyti apkrovos.

Iki šiol Italijoje užregistruotos 30 739 su koronavirusu siejamos mirtys. Pagal šį rodiklį Italija atsilieka tik nuo Jungtinių Valstijų ir Jungtinės Karalystės.

Nuo protrūkio pradžios šalyje nustatyta iš viso 219 814 COVID-19 atvejų.

Vyriausybė nuo gegužės 4-osios pradėjo švelninti karantino priemones, bet didesnio masto atsidarymas planuojamas tik nuo kitos savaitės, kai vėl galės veikti muziejai, parduotuvės, kultūros objektai, bažnyčios ir bibliotekos.

Barams ir restoranams, taip pat kirpykloms ir grožio salonams planuojama leisti atsidaryti nuo birželio 1-osios.

Tarnybos teberagina žmones elgtis atsargiai, kad būtų išvengta antrosios užsikrėtimų bangos.

„Lauke per daug žmonių ir, deja, per daug jų be kaukių arba nesilaiko socialinio atstumo“, – visuomeniniams transliuotojui „Rai3“ sakė Romoje veikiančios Gemelli (Džemelio) ligoninės Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėjas Roberto Cauda (Robertas Kauda).

Premjeras Giuseppe Conte (Džuzepė Kontė) sekmadienį dienraščio „Corriere della Sera“ paskelbtame interviu sakė, kad „šios vasaros neturėsime praleisti balkonuose, o Italijos grožis nebus karantinuotas“.

Vis dėlto jis pridūrė, kad šiemet vasaros atostogos bus kitokios – kai kurie suvaržymai tebegalios ir bus raginama elgtis apdairiai.