„Išpuolis prieš demokratiją“: Suomijoje tiriami galimi įsilaužimai į parlamentarų namus

Prezidentas Alexanderis Stubbas pareiškė, kad, šiems įtarimams pasitvirtinus, tai būtų „išpuolis prieš demokratiją“. Suomijos ministras pirmininkas Petteris Orpo savo ruožtu teigė neatmetantis galimų šių incidentų sąsajų su užsienio valstybe.
Žiniasklaidai pranešus apie įsilaužimus, parlamento pirmininkas Jussi Halla-aho ketvirtadienį patvirtino, kad parlamentui pranešta apie „reikšmingą“ skaičių įsilaužimų ir mėginimų įsibrauti į kelių politikų namus.
„Negaliu tiksliai komentuoti mums žinomų įtariamų atvejų skaičiaus, tačiau bet kuriuo atveju jis yra reikšmingas“, – spaudos konferencijoje sakė J. Halla-aho.
Jis pridūrė, kad žinomi atvejai užfiksuoti per ilgesnį laikotarpį, o pirmasis, kaip manoma, įvyko maždaug prieš metus.
„Šiuo etapu nėra informacijos nei apie motyvą, nei apie tai, kas už tai atsakingas“, – pabrėžė jis.
Parlamento pirmininko pavaduotoja Paula Risikko, vadovaujanti parlamento saugumo grupei, sakė apie įtarimus buvusi informuota praėjusią savaitę.
Ji pridūrė, kad Helsinkio policijai pavesta atlikti „pradinį tyrimo etapą“.
Helsinkio policija pareiškime patvirtino pradėjusi preliminarų tyrimą.
„Tyrimas yra ankstyvoje stadijoje, todėl šiuo metu policija daugiau komentarų neturi“, – sakoma pareiškime.
Visi parlamento nariai buvo paraginti išlikti budrūs, pranešti apie pastebėtus įtartinus dalykus ir prireikus kreiptis į policiją.
Laikraštis „Ilta-Sanomat“ anksčiau šią savaitę pranešė, kad praėjusią savaitę parlamentarai buvo įspėti dėl galimų įsilaužimų, o pačiam leidiniui žinoma apie mažiausiai du įsibrovimo į namus atvejus.
„Išpuolis prieš parlamento narį yra išpuolis prieš demokratiją. To negalima leisti ar toleruoti jokia forma“, – per šalies naujųjų naikintuvų F-35 pristatymo ceremoniją Laplandijos sostinėje Rovaniemyje žurnalistams sakė Suomijos prezidentas.
Premjeras neatmeta galimų sąsajų su užsienio valstybe
Suomijos ministras pirmininkas ketvirtadienį pareiškė, kad „labai gali būti“, jog pastarojo meto virtinė įtariamų įsilaužimų į šalies parlamento narių namus yra susijusi su užsienio valstybe.
„Labai gali būti. Šiais laikais tai visiškai įmanoma. Jei kas nors mėgina destabilizuoti Suomiją, pakirsti mūsų saugumo jausmą ar, pavyzdžiui, mūsų paramą Ukrainai, tai duoda priešingą rezultatą. Tai stiprina mūsų vienybę“, – paklaustas, ar už įtariamų įsilaužimų galėtų stovėti užsienio valstybė, sakė P. Orpo.
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