Ispanijoje per potvynius žuvo du žmonės

Ispanijos civilinės gvardijos policija teigė, kad vyro kūnas rastas maždaug už 3 km nuo tos vietos, kur jį sekmadienį pasiglemžė patvinusi upė netoli Granados.
Ispanijos televizija teigė, kad 20-metis buvo nuneštas srovės, kai bandė motociklu pervažiuoti upės vagą.
Sekmadienį Malagoje policija rado vyro, kurio mikroautobusą nuplovė upė, kūną. Antrasis mikroautobuso keleivis tebėra dingęs.
Dvylika valandų trukusios smarkios liūtys sekmadienį apėmė dalį Malagos provincijos ir sukėlė potvynį.
Pastaraisiais metais Ispaniją smarkiai paveikė klimato kaita, dėl kurios ilgiau trunka karščio bangos ir dažniau vyksta smarkios liūtys.
2024 metų spalį potvyniai nusinešė daugiau kaip 230 žmonių gyvybių, daugiausia Valensijos regione šalies rytuose.
