Ispanijoje koronavirusu užsikrėtusių žmonių skaičius pasiekė beveik 1,8 mln.

Tokius duomenis penktadienį paskelbė šalies Sveikatos apsaugos ministerija.

Ketvirtadienį žinyba informavo apie 1 785 421 infekuotąjį. Tad per dieną šis rodiklis padidėjo 11 815. Bendras koronaviruso aukų skaičius šalyje pasiekė 48 926. Ministerija nepateikia duomenų apie mirčių skaičių per pastarąsias 24 valandas, tik informuoja, kad per savaitę mirė 746 žmonės.

Spalio 25 d. Ispanijos vyriausybė vėl įvedė šalyje aukštesnio lygio parengties režimą, kurio galiojimas pratęstas iki ateinančių metų gegužės mėnesio.