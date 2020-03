Ispanijoje koronaviruso protrūkio aukų padaugėjo iki 767

Ispanija ketvirtadienį pranešė, kad naujojo koronaviruso aukų skaičius per pastarąją parą išaugo apie 30 proc. iki 767 žmonių.

Be to, šalyje užsikrėtusiųjų infekcija COVID-19 padaugėjo iki 17 147; per parą jų skaičius išaugo apie 25 proc., nurodė Sveikatos apsaugos ministerija.

Pagal užsikrėtusiųjų skaičių Ispanija priartėjo prie Irano, kuris yra trečia labiausiai viruso paveikta šalimi po Kinijos ir Italijos.

Artimiausiomis dienomis užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičius turėtų gerokai išaugti, plečiantis galimybėms atlikti testus dėl COVID-19 apie 46 mln. gyventojų turinčioje šalyje.

Madridas išlieka didžiausias koronaviruso židinys šalyje. Sostinėje registruoti 6 777 užsikrėtimo atvejai arba 40 proc. visų Ispanijoje nustatytų užsikrėtusiųjų. Mirčių skaičius Madride išaugo iki 498 ir tai sudaro maždaug du trečdalius bendro šalies aukų skaičiaus.

Sostinės valdžia ketvirtadienį vieną viešbutį pavertė ligonine nesunkiai sergantiems koronavirusu užsikrėtusiems pacientams, siekdama neperkrauti medicinos įstaigų.

Visoje šalyje intensyvios terapijos skyriuose dėl koronaviruso gydomi 939 pacientai.

Kaip ir kitose pasaulio vietose, nemažai užsikrėtusiųjų yra senyvo amžiaus asmenys. Maždaug 33 proc. pacientų yra vyresni nei 65 metų amžiaus, nurodė Sveiktos apsaugos ministerijos ekstremalios situacijos koordinatorius Fernando Simonas (Fernandas Simonas).

Nuo šeštadienio Ispanija beveik visiškai atsiribojo nuo išorinio pasaulio, siekdama sustabdyti viruso plitimą. Žmonėms leidžiama išeiti iš namų tik į darbą, įsigyti maisto ar vaistų, vykstant į medicinines įstaigas arba prižiūrint senyvo amžiaus asmenis.

Policija pranešė, kad per parą visoje šalyje buvo suimti 48 asmenys, nesilaikę judėjimo laisvę varžančių taisyklių.