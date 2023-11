„Islamo džihadas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuoti du Gazos Ruože laikomi įkaitai

„Esame pasirengę juos paleisti humanitariniais sumetimais, kai bus įvykdytos saugumo sąlygos vietoje“, – vaizdo įraše sakė grupuotės karinio sparno atstovas spaudai Abu Hamza.

Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Richardas Hechtas šį vaizdo įrašą pavadino psichologiniu terorizmu.

Antrą mėnesį vykstantį karą sukėlė spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas beprecedentis išpuolis Izraelio pietuose.

Per karą žuvo daugiau kaip 10,5 tūkst. palestiniečių, įskaitant daugiau kaip 4,3 tūkst. vaikų, pranešė „Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.

Okupuotame Vakarų Krante per smurtą ir Izraelio reidus žuvo daugiau kaip 160 palestiniečių.

Izraelyje žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių, dauguma jų – per spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolį, nuo kurio prasidėjo kovos, be to, „Hamas“ kovotojai iš Izraelio į Gazos Ruožą išsivežė 239 įkaitus.