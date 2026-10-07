Irkutsko gyventojų nejaudina pranešimai apie marą

Apie laboratorijos darbuotojos mirtį pirmą kartą pranešta penktadienį. Kelios Rusijos žiniasklaidos priemonės skelbė, kad ji mirė nuo plaučių maro – itin užkrečiamos šios mirtinos ligos formos – ir kad dešimtims žmonių buvo įvestas karantinas.
Tačiau Rusijos pareigūnai šią savaitę menkino šiuos pranešimus, teigdami, esą po mirties atliktais tyrimais moters organizme maro sukėlėjų neaptikta ir jokių specialių priemonių nesiimama.
„Jei padėtis iš tiesų būtų rimta, manau, iki šiol jie jau būtų viską uždarę. O dabar, regis, niekam tai labai nerūpi“, – atokiame Sibiro mieste Irkutske AFP sakė savo vardo nenurodęs vyras.
Kitas Irkutsko gyventojas sakė paprašęs tėvų imtis atsargumo priemonių, pavyzdžiui, plauti rankas, tačiau pats situacijos rimta grėsme nelaikantis.
Rusijos leidinys „Baikalo žmonės“ penktadienį pranešė, kad 28-erių laboratorijos technikė Darja Šipilova galėjo užsikrėsti maru dėl sudužusio mėgintuvėlio.
Kitos žiniasklaidos priemonės skelbė apie galimą jos mirties ryšį su incidentu laboratorijoje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasiūlė prireikus padėti Rusijai, o valstybės sekretorius Marco Rubio paragino Maskvą skaidriai teikti informaciją.
D. Trumpas antradienį sakė netrukus ketinantis dėl šių pranešimų pasikalbėti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Tikina, kad susitvarkys patys
Kai kurie Irkutsko gyventojai abejojo, ar laboratorijos darbuotoja apskritai mirė nuo maro.
„Nemanau, kad tai iš tiesų buvo maras“, – sakė savo vardo nenurodęs miesto gyventojas.
Maras yra bakterinė liga, galinti pasireikšti keliomis formomis, įskaitant plaučių marą, kuris yra užkrečiamiausia šios ligos forma ir gali plisti per kvėpavimo takus.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, laiku nepradėtas gydyti plaučių maras gali būti mirtinas.
Anksčiau antradienį per spaudos konferenciją PSO atstovas pareiškė, kad su šiuo incidentu susijusi rizika, panašu, yra „vidutinė arba maža“.
Irkutsko srities gubernatorius teigė, kad sveikatos priežiūros institucijos nerado įrodymų, jog moteris mirė nuo maro.
Po Vašingtono pasiūlymo padėti Maskva antradienį pareiškė esanti pasirengusi padėti pačioms Jungtinėms Valstijoms kovoti su jų pačių užkrečiamosiomis ligomis.
„Šiandien perskaičiau, kad Trumpas nori padėti Irkutsko miestui. Susitvarkysime ir patys“, – tikino dar vienas vietos gyventojas.
JAV nacionalinė visuomenės sveikatos agentūra – Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC) – platformoje „X“ pranešė atidžiai stebinti pranešimus apie įtariamą maro atvejį Rusijoje ir pridūrė, kad „nėra jokių požymių, jog Jungtinėms Valstijoms kiltų platesnio masto grėsmė“.
Naujausi komentarai