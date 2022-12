Irake per įtariamą IS ataką žuvo 9 policijos pareigūnai

Šiaurės Irake, kur aktyviai veikia džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) likučiai, ginkluoti užpuolikai surengė sprogdinimą prieš policininkus vežusį automobilį, o po to pradėjo šaudyti; per išpuolį žuvo devyni žmonės, sekmadienį pranešė šaltiniai policijoje.