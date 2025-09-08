Intensyvindamas puolimą Gazos mieste Izraelis sugriovė daugiaaukštį biurų pastatą

Per pastarąsias kelias dienas Izraelis sugriovė virtinę daugiaaukščių pastatų Gazos mieste, perspėjęs, kad islamistų grupuotė „Hamas“ juose buvo įrengusi stebėjimo infrastruktūrą.
Izraelis intensyvina puolimą ir nori užimti Gazos miestą, kurį vadina paskutiniu „Hamas“ bastionu. Kariuomenė ragina palestiniečius iš kai kurių Gazos dalių pasitraukti į paskirtą humanitarinę zoną Gazos Ruožo pietuose.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį pareiškė, kad siunčia paskutinį įspėjimą palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ pasiekti susitarimą dėl Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimo.
Naujausi komentarai