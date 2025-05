Indijos ir Pakistano pasienyje tęsiasi susišaudymai

Trečiadienį įvyko didžiausia per du dešimtmečius įtampos tarp abiejų branduolinį ginklą turinčių kaimynių eskalacija: Indija sudavė mirtinų raketinių smūgių Pakistanui, o kelias dienas pasienyje trukę susišaudymai iš mažo kalibro ginklų virto abipusiu apšaudymu iš artilerijos pabūklų.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paragino Indiją ir Pakistaną nedelsiant nutraukti kovas ir pasisiūlė padėti sustabdyti didžiausią per du dešimtmečius smurtą tarp branduolinių ginklų turinčių kaimynių.

„Tai labai baisu“, – Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.

„Sutariu su abiem, gerai pažįstu abu ir noriu, kad jie tai išspręstų. Noriu, kad jie liautųsi“, – kalbėjo jis.

„Jie atsakė vienas kitam akis už akį, todėl tikiuosi, kad dabar jie gali liautis“, – tvirtino JAV prezidentas.

Indija nurodė, kad sudavė tikslius raketinius smūgius devynioms „teroristų stovykloms“ Pakistano valdomoje Kašmyro dalyje ir Pandžabo valstijoje.

Tai įvyko praėjus porai savaičių po to, kai Indija apkaltino Islamabadą parėmus kruviną išpuolį prieš turistus Indijos valdomoje ginčijamo regiono dalyje. Pakistanas šiuos kaltinimus neigia.

Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas vėlai trečiadienį kreipdamasis į šalies gyventojus pareiškė, kad Islamabadas atkeršys už Indijos pražudytus žmones.

Pakistano pajėgos trečiadienį pranešė, kad per Indijos antskrydį ir apšaudymą pasienyje žuvusių civilių skaičius išaugo iki 31.

Naujasis Delis ketvirtadienį paskelbė, kad per apšaudymus iš Pakistano Indijoje nuo trečiadienio žuvo 13 civilių.

Indijos užsienio reikalų ministerija sakė, kad visi šie žmonės žuvo Pūnče ir kad dar 59 žmonės buvo sužeisti, taip pat daugiausia šiame mieste.

Be to, Indijos kariuomenė pranešė, kad trečiadienį Pūnče per apšaudymą iš Pakistano žuvo vienas karys.

Pakistanas kol kas nepatvirtino naujausių pranešimų apie susišaudymus pasienyje.

Tačiau Pakistano policijos ir saugumo pareigūnai sakė, kad anksti ketvirtadienį oro gynybos sistema netoli karinio laivyno oro pajėgų bazės Lahore šalies rytuose numušė Indijos droną.

Kol kas neaišku, ar dronas buvo apginkluotas.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad dar du dronai buvo numušti kituose miestuose Pandžabo provincijoje. Lahoras yra šios provincijos sostinė.

Tuo metu Indijos pareigūnai praėjusią naktį evakavo civilius iš dešimčių kaimų, esančių netoli itin militarizuotos kontrolės linijos. Kai kurie tokių pasienio miestų kaip Uris ir Pūnčas gyventojai patys paliko savo namus, sakė šaltiniai.

1947 metais pasibaigus britų valdymui dramatiškai susikūrusios Indijos ir Pakistano valstybės, kurias atskyrė kolonijinių pareigūnų žemėlapyje nubrėžtos ir bendruomenes padalijusios linijos, nekart kariavo, taip pat ir dėl Kašmyro, kur gyventojų daugumą sudaro musulmonai.