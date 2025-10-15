Indijoje mirė Kenijos opozicijos lyderis Raila Odinga

R. Odinga buvo opozicijos senbuvis Kenijos politikoje, penkis kartus nesėkmingai kandidatavo į prezidentus, pastarąjį kartą – 2022 metais. Jis ir toliau buvo dominuojanti jėga, gebanti sutelkti daugybę žmonių, ypač iš savo gimtosios Vakarų Kenijos.
Pasak Indijos policijos, jis ėjo su seserimi, dukra ir asmeniniu gydytoju, „kai staiga susmuko“.
„Tuo metu su jais taip pat buvo Indijos policijos apsaugos pareigūnas ir Kenijos apsaugos pareigūnas. Jis buvo skubiai nuvežtas į netoliese esančią privačią ligoninę, bet buvo paskelbtas mirusiu“, – sakė šaltinis policijoje.
R. Odinga gimė 1945 m. sausio 7 d., pirmuosius politinės veiklos metus praleido kalėjime arba tremtyje, kovojo už demokratiją valdant autokratui prezidentui Danieliui Arapui Moi.
Jis buvo kilęs iš Luo genties, 1992 m. buvo išrinktas į parlamentą, nesėkmingai kandidatavo į prezidentus 1997, 2007, 2013, 2017 ir 2022 m. bei tvirtino, kad per pastaruosius ketverius rinkimus pergalė iš jo buvo atimta per apgaulę.
R. Odinga save laikė kovotoju su sistema, nors pats priklausė vienai iš svarbiausių Kenijos politinių dinastijų – jo tėvas ėjo pirmojo šalies viceprezidento pareigas po nepriklausomybės paskelbimo 1963 metais.
Po jo mirties liko lyderystės vakuumas opozicijoje ir toli gražu neaišku, ar kas nors kitas turės tokį patį gebėjimą mobilizuoti opozicijos jėgas, šaliai artėjant į galimai nestabilų kampanijos laikotarpį prieš 2027 m. rinkimus.
Buvęs Kenijos vyriausiasis teisėjas ir dabartinis kandidatas į prezidentus Davidas Maraga sakė, kad jį „šokiravo“ žinia apie R. Odingos mirtį. Jis vadino opozicionierių „patriotu, panafrikanistu, demokratu ir lyderiu, reikšmingai prisidėjusiu prie demokratijos Kenijoje ir Afrikoje“.
„Kenija neteko vieno iš galingiausių savo lyderių, formavusio mūsų mylimos šalies kryptį. Afrika neteko lyderio, siekiančio taikos, saugumo ir vystymosi. Pasaulis neteko didžio lyderio“, – , socialiniame tinkle X parašė D. Maraga.
Sreedhareeyam Ajurvedos akių ligoninės ir tyrimų centro Keralos valstijoje, Indijoje, atstovas sakė, kad R. Odinga patyrė „kvėpavimo sunkumų ir nualpo".
„Jam buvo atliktas širdies ir plaučių gaivinimas vietoje, pamačius kai kurių atsigavimo požymių, jis buvo skubiai nuvežtas į artimiausią modernią ligoninę. Nepaisant pakartotinių medikų pastangų, jo būklė pablogėjo ir gydytojams nepavyko jo išgelbėti“, – sakė atstovas.
