Incidentas ore: tieiog kabinoje susimušė keleivinio lėktuvo pilotai

Nepatvirtintais duomenimis, kilo muštynės tarp pilotų, vienas kurių buvo rusas, o kitas – ukrainietis.
Leidinio šaltinių saugumo tarnybose duomenimis, lėktuvo link buvo pasiųsti Izraelio karinių oro pajėgų naikintuvai.
Skrydžių stebėjimo svetainės „Flightradar“ duomenimis, lėktuvas dingo iš radarų netoli Saudo Arabijos ir Jordanijos sienos.
Svetainė nurodo, kad reiso FZ109373 įgula iš pradžių perdavė kodą 7700 – bendrosios avarinės situacijos signalą, tačiau netrukus jį pakeitė į 7500, reiškiantį neteisėtą įsikišimą. Vėliau įgula vėl perėjo prie kodo 7700.
Paskutinį kartą lėktuvas užfiksuotas leisdamasis Tabuke, Saudo Arabijoje.
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