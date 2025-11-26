 Honkonge kilo didelis gaisras gyvenamajame komplekse, žuvo mažiausiai keturi žmonės

2025-11-26 13:47
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Mažiausiai keturi žmonės žuvo, kai trečiadienį viename Honkongo gyvenamajame rajone kelis daugiaaukščius pastatus apėmė gaisras, pranešė vyriausybė, o žiniasklaida savo ruožtu taip pat informavo, kad kai kurie gyventojai įstrigo viduje.

Honkonge kilo didelis gaisras gyvenamajame komplekse, žuvo mažiausiai keturi žmonės / Scanpix nuotr.

Kaip teigiama, gaisras kilo šiaurinėje šio Kinijos finansų centro dalyje. Liepsnos apėmė bambukinius pastolius, pastatytus aplink mažiausiai tris daugiabučius, o vėliau išplito į kitas šių pastatų dalis.

„Keturi žmonės pripažinti mirusiais, du yra kritinės būklės, o vienas – stabilios“, – nurodė vyriausybės Informacijos paslaugų departamento atstovas.

Pasak Honkongo žiniasklaidos, tarp žuvusiųjų yra ugniagesys. Mažiausiai vienas vyras ir viena moteris buvo išgabenti į ligoninę be sąmonės, patyrę sunkių nudegimų, o policija kiek anksčiau gavo pranešimų apie įstrigusius gyventojus, skelbė žiniasklaidos priemonės. Tiesioginėje transliacijoje buvo matyti, kaip nuo pastolių sklinda tiršti dūmai.

„Netoliese gyvenantiems žmonėms patariama likti namuose, užsidaryti duris ir langus ir išlikti ramiems“, – pažymėjo Priešgaisrinės apsaugos departamentas.

Praėjusį mėnesį po kito gaisro, kilusio ant vieno pastato pastolių Honkongo centriniame verslo rajone, buvo hospitalizuoti keturi asmenys.

