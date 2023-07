Holivudo aktoriai pradeda streiką

Tai pirmas visą šį sektorių apėmęs streikas po 63 metų pertraukos.

Ekrano aktorių gildija (SAG-AFTRA), atstovaujanti 160 000 aktorių, taip pat ir ryškiausioms žvaigždėms, nurodymą streikuoti davė po paskutinės minutės derybų su studijomis paskelbusi, kad derybose nepavyko išspręsti jos reikalavimų dėl mažėjančių atlyginimų ir dirbtinio intelekto (DI) keliamos grėsmės.

„Tai istorijos akimirka, tiesos akimirka – jei nebūsime pasiruošę bet kam dabar, visi turėsime problemų“, – po profesinės sąjungos valdybos vienbalsiai priimto sprendimo streikuoti spaudos konferencijoje sakė SAG-AFTRA prezidentė Fran Drescher (Fran Drešer).

„Mums visiems iškils pavojus būti pakeistiems mašinų ir didžiojo verslo“, – sakė ji.

Streikui oficialiai prasidėjus vidurnaktį (10 val. Lietuvos laiku), aktoriai prisideda prie scenaristų piketų. Tai pirmas „dvigubas“ Holivudo streikas nuo 1960 metų.

Panašius reikalavimus keliantys scenaristai jau 11 savaičių protestuoja prie tokių kompanijų kaip „Disney“ ir „Netflix“ būstinių.

Streikas turi iškart sustabdyti beveik visą JAV kino ir televizijos produkciją, todėl turbūt bus ilgam atidėtas populiarių serialų, kurie šiemet turėtų grįžti į televiziją, rodymas. Jei streikai tęsis, teks atidėti ir būsimų kino hitų pristatymą.

Kino studijos jau pradėjo keisti savo darbų kalendorius.

Dėl streiko aktoriai nebegali reklamuoti kai kurių svarbiausių šiemet išleidžiamų filmų – per patį kino industrijos vasaros sezono piką.

Nekantriai laukiamo naujo filmo „Openheimeris“ (Oppenheimer) aktoriai, solidarizuodamiesi su streiku, išėjo iš iškilmingos premjeros Londone.

„Žinome, kad tai lemiamas metas (...) šioje pramonėje ir kad minimus klausimus reikia spręsti – vyksta sunkūs pokalbiai, – prieš pat streiko paskelbimą ant raudonojo kilimo sakė britų aktorius Kennethas Branaghas (Kenetas Branas). – Žinau, kad visi bando pasiekti teisingą susitarimą; to reikia, tad mes tai paremsime.“

Godus subjektas

SAG-AFTRA atstovauja ir tokioms žvaigždėms kaip Meryl Streep (Meril Stryp), Jennifer Lawrence (Dženifer Lorens), Glenn Close (Glen Klouz). Maždaug 98 proc. narių iš anksto pritarė streikui, jei susitarimas nebus sudarytas.

„Esame aukos. Mus aukomis verčia labai godus subjektas, – sakė F. Drescher. – Esu šokiruota to, kaip su mumis elgiasi žmonės, su kuriais dirbame.“

Profsąjungos pareiškime, paskelbtame žlugus deryboms, sakoma, kad aktorių darbo užmokestį „labai sumažino srautinio siuntimo ekosistemos iškilimas“, ir perspėjama, kad „dirbtinis intelektas kelia egzistencinę grėsmę kūrybinėms profesijoms“.

Aktoriai sako, kad jų atliginimai buvo smarkiai sumažinti ir kad išmokų, kurias jie gaudavo kiekvieną kartą, kai filmas ar serialas, kuriame jie vaidino, būdavo rodomas per televiziją, neliko, nes srautinių transliacijų platformos, tokios kaip „Netflix“ ir „Disney+", neatskleidžia savo turinio žiūrimumo duomenų ir siūlo vienodą fiksuotą tarifą už viską savo platformose, nepriklausomai nuo populiarumo.

Kino ir televizijos prodiuserių sąjunga (AMPTP) tvirtino pasiūliusi aktoriams istorinį atlyginimų didinimą ir pateikusi novatorišką pasiūlymą dėl DI, bet jie pasirinko „kelią, nuvesiantį prie finansinių sunkumų nesuskaičiuojamiems tūkstančiams nuo šios pramonės priklausančių žmonių“.

„Disney“ vadovas Bobas Igeris (Bobas Aigeris) ketvirtadienį televizijai CNBC sakė, kad aktorių ir scenaristų lūkesčiai yra nerealistiški, o sprendimą streikuoti pavadino keliančiu didelį nerimą.

Tačiau scenaristas, režisierius ir prodiuseris Philas Lordas (Filas Lordas), stovintis už tokių populiarių filmų kaip „Žmogus-voras: aplink multivisatą“ (Spider-Man: Into the Spider-Verse) ir „Lego filmas“ (The Lego Movie), prisidėjo prie kritikos studijų pateikiamai įvykių versijai.

„AMPTP nesileidžia į kompromisus – vietoje to, kad padėtų išspręsti visiškai išsprendžiamas problemas, keliančias pavojų mažiau uždirbantiems scenaristams ir aktoriams“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis.

Praėjusį kartą aktorių profesinė sąjunga streikavo 1980-aisiais; tuomet streikas truko daugiau kaip tris mėnesius.

Skausminga, bet būtina

Nors dėl scenaristų streiko jau smarkiai sumažėjo kuriamų filmų ir laidų skaičius, dėl aktorių streiko beveik viskas turi būti nutraukta.

Kai kurie realybės šou, animaciniai filmai ir pokalbių laidos galėtų būti tęsiami.

„Man liūdna; tai skausminga, bet būtina“, – ketvirtadienį sakė aktorė ir SAG-AFTRA narė Jennifer Van Dyck (Dženifer Van Daik) pikete Niujorke.

„Jie uždirba tiek daug pinigų ir sako, kad mes nesąžiningai vertiname šį klausimą (...) Niekas nenori streikuoti, bet tiesiog nėra būdo mums eiti toliau“, – sakė ji.

Be reikalavimo didinti darbo užmokestį, kad būtų galima atlaikyti infliaciją, aktoriai ir scenaristai vieningai reikalauja garantijų dėl DI naudojimo.

SAG-AFTRA vyriausiasis derybininkas Duncanas Crabtree-Irelandas (Dankanas Krabtris-Airlandas) sukritikavo naujausią studijų poziciją dėl DI.

Jis žurnalistams sakė, kad studijos pasiūlė suteikti joms galimybes skenuoti statistų veidus dėl vienos dienos užmokesčio ir turėti bei naudoti jų atvaizdus amžinai, kokiems tik panorės projektams, be sutikimo ir kompensacijos.

„Jei manote, kad tai novatoriškas pasiūlymas, siūlyčiau dar pagalvoti“, – sakė D. Crabtree-Irelandas.