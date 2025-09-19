„Hamas“: Gaza taps kapinėmis Izraelio kariams

„Gaza taps kapinėmis jūsų kareiviams“, – pareiškė islamistinė palestiniečių grupuotė. Ji teigė Gazos mieste „parengusi tūkstančius pasalų ir sprogmenų“. Be to, grupuotė esą Izraelyje pagrobtus įkaitus paskirstė keliuose miesto kvartaluose. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.
Nepaisant įspėjimų, ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pradėtas karinis puolimas, anot „Hamas, reiškia, kad nė vienas įkaitas negrįš į Izraelį. Nebus paisoma pagrobtųjų gyvybių, kol B. Netanyahu „yra nusprendęs juos nužudyti“, pareiškė „Hamas“ karinis sparnas „Al-Qassam“ brigados.
Izraelis naktį į antradienį pradėjo labai prieštaringai vertinamą sausumo operaciją Gazos mieste. Tikslas, vyriausybės duomenimis, yra čia sutriuškinti vieną paskutiniųjų „Hamas“ bastionų ir išlaisvinti įkaitus.
Gazos Ruože dar yra 48 įkaitai. Izraelio duomenimis, tik 20 jų yra gyvi. Įkaitų artimieji kaltina Izraelio vyriausybę puolimu keliant pavojų įkaitų gyvybėms.
Nuo sausumos operacijos pradžios atakuota daugiau kaip 1 tūkst. 200 taikinių, pranešė Izraelio kariuomenės atstovas Effie Defrinas. Miestą iki šiol paliko daugiau kaip 450 tūkst. gyventojų.
Nepaisant mūšių ir „Hamas“ bandymų jėga sutrukdyti civiliams evakuotis“, kariuomenė sudaro galimybes gyventojams pasitraukti iš miesto, teigė atstovas. Žmonės esą turėtų vyktu į vadinamąją humanitarinę zoną pietuose.
Prieš puolimą Gazos mieste buvo apie milijonas gyventojų.
