„Hamas“ atmetė Izraelio pasiūlymą dėl paliaubų

Po kelių savaičių pertraukos derybose dėl paliaubų pratęsimo ir likusių įkaitų paleidimo „Hamas“ neseniai vėl atnaujino pokalbius su tarpininkais Egiptu ir Kataru. Nuo sausio 19 d. Gazos Ruože galiojo paliaubos. Pirmasis paliaubų susitarimo etapas baigėsi kovo 1 d. Susitarimo dėl antrojo etapo kol kas pasiekti nepavyko.

Izraelis prieš dvi savaites atnaujino intensyvius oro antskrydžius prieš „Hamas“ taikinius Gazos Ruože. Be to, Izraelio kariuomenė pradėjo naują sausumos operaciją palestiniečių teritorijoje. Izraelis teigia nauju puolimu norintis padidinti spaudimą „Hamas“, kad grąžintų namo vis dar Gazos Ruože esančius 58 įkaitus. 34 jų, kariuomenės duomenimis, yra negyvi.

„Hamas“ grupuotė pranešė praėjusią savaitę gavusi tarpininkų Kataro ir Egipto pasiūlymą, kuriam šeštadienį pritarė. Izraelio premjero Benjamino Netanyahu biuras informavo, kad Izraelis „perdavė tarpininkams kitą pasiūlymą, visiškai suderintą su Jungtinėmis Valstijomis“. Jo detalės kol kas nežinomos.

„Hamas“ atstovo teigimu, tarpininkų Egipto ir Kataro pasiūlymas numato 50 dienų paliaubas, per kurias mainais į 250 kalinamų palestiniečių būtų paleisti penki pagrobti izraeliečiai, įskaitant vieną, turintį ir JAV pilietybę. Tarp minėtų kalinių 150 Izraelyje yra nuteisti kalėjimo iki gyvos galvos bausmėmis.

Pasiūlymas, be to, numato dar 2 000 palestiniečių, kurie buvo sulaikyti Gazos Ruože po išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., paleidimą iš Izraelio kalėjimų. Pasiūlyme taip pat kalbama apie tolesnį pagalbos tiekimą bei Izraelio pajėgų pasitraukimą iš tų teritorijų Gazos Ruože, kurias šios vėl užėmė per naują puolimą prieš „Hamas“.