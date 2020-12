Garsus turkų žurnalistas nuteistas 27 m. kalėjimo

Teismas pripažino žiniasklaidos atstovą kaltu dėl slaptų duomenų apie nacionalinės žvalgybos organizacijos sunkvežimių judėjimą gavimo ir paskelbimo, už tai jam skirta 18 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. C. Dündaras taip pat pripažintas kaltu dėl pagalbos „teroristinei fethullahistų organizacijai“ (FETO), už tai teismas jam skyrė dar 8 metus ir 9 mėnesius kalėjimo.

Laikraščio „Hürriyet“ žiniomis, C. Dündaras gyvena Vokietijoje. Jis nedalyvavo teismo posėdžiuose. Ankara reikalauja, kad Berlynas išduotų teisiamąjį. Be to, Turkijos iniciatyva 2018 metais buvo paskelbta jo paieška Interpolo linija.

Kaip sakoma kaltinimo medžiagoje, 2015 metais laikraščio „Cumhuriyet“ vyriausiasis redaktorius C. Dündaras gavo informacijos, kad esą Turkijos žvalgyba tiekė ginklus islamistams Sirijoje, gabendama juos į kaimyninę šalį sunkvežimiais. Pasirodžius atitinkamai publikacijai 2015 metų lapkritį žurnalistas buvo suimtas. 2016 metų vasarį dėl pažeidimų jį suimant teismas paleido C. Dündarą jam pasirašius pasižadėjimą neišvykti. Tų pačių metų gegužę buvo pasikėsinta į žurnalisto gyvybę, ir jis birželį išvyko iš Turkijos.

Iš viso šioje byloje buvo teisiama 17 žmonių. Dalis jų paleisti į laisvę, dalis nuteisti kalėti. Teisiamieji, be kita ko, buvo pripažinti kalti dėl ekstremistinių organizacijų rėmimo ir terorizmo propagandos.