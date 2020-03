Graikijos premjeras: ES ir Turkijos susitarimas dėl migracijos – žlugęs

„Dabar, kalbėsiu atvirai, susitarimas yra žlugęs“, – pareiškė Kiriakas Micotakis (Kyriakos Mitsotakis) televizijos kanalui CNN.

„Ir jis yra žlugęs, nes Turkija dėl to, kas įvyko Sirijoje, nusprendė visiškai nepaisyti susitarimo“, – pridūrė jis.

Ir jis yra žlugęs, nes Turkija dėl to, kas įvyko Sirijoje, nusprendė visiškai nepaisyti susitarimo.

Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui (Redžepui Tajipui Erdohanui) praėjusią savaitę paskelbus, jog Ankara atvers savo sienas su Europos Sąjunga pabėgėliams iš Sirijos, prie Graikijos sienos suplūdo tūkstančiai migrantų.

Turkijos valstybės vadovas tai pareiškė po to, kai per Sirijos šiaurės vakarinėje Idlibo provincijoje per Damasko režimo pajėgų smūgį žuvo dešimtys turkų karių.

Graikijos pajėgos teigia nuo tada neleidusios beveik 39 tūkst. žmonių kirsti sieną.

Turkija tvirtina, jog tikrasis skaičius yra daugiau nei triskart didesnis.