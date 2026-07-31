Graikija ir Turkija toliau kovoja su miškų gaisrais

Prancūzijos Atlanto pakrantėje namo jau sugrįžo 144 tūkst. evakuotų gyventojų iš 224 tūkst. Vidaus reikalų ministras Laurent‘as Nuñezas ketvirtadienio vakarą žinių laidoje sakė, „jog galima manyti, kad blogiausia jau praėjo“. Jis pridūrė: „Esame nusiteikę optimistiškai, tačiau ir toliau liekame labai budrūs“.
Bordo prefektūra pranešė, kad vakare Kap Ferė (Cap Ferret) pusiasalyje į pietus nuo Lakanau vietovės vis dar buvo aktyvūs du gaisro židiniai. Kitus išvakarėse kilusius gaisrus Pietų Prancūzijoje, Burgundijoje bei Fontenblo miške prie Paryžiaus ugniagesiams pavyko suvaldyti.
Ispanijoje pragaištingi miškų gaisrai Madrido, Avilos ir Toledo regionuose taip pat iš esmės suvaldyti, atšaukta dauguma evakuacijų ir judėjimo ribojimų. Padėtis pagerėjo ir Kasteljono provincijoje šalies rytuose: didelis miško gaisras Val de Ušo (Vall d'Uixó) regione į šiaurę nuo Valensijos, institucijų duomenimis, nebeplinta.
Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad ekstremali padėtis buvo sumažinta iki antro iš keturių operatyvinių lygių.
„Nors padėtis garėja, būtina toliau būti atsargiems ir bet kuriuo metu laikytis institucijų nurodymų“, – pareiškė ministerija. Kova su gaisrais paveiktuose regionuose šiaurės vakaruose tęsiasi.
Graikijos ugniagesiai tuo tarpu toliau kovoja su daugybe miškų gaisrų. Stiprūs, kartais net uraganiniai vėjai, gesinimo darbus sunkina ir vis naujus židinius įplieskia pirmiausiai Viduržemio jūros Kretos saloje. Ugniagesiai tikisi, kad vėjas aprims.
„Tik tada Kretoje vėl bus galima saugiai naudoti gesinimo lėktuvus“, – Graikijos radijo stočiai ERT sakė ugniagesių atstovas.
Į populiarų Agia Galini kurortą, anot institucijų, jau grįžo daug atostogautojų. Apie 8 tūkst. žmonių praėjusiomis dienomis dėl stiprių dūmų paliko teritoriją arba atsargumo sumetimais buvo evakuoti.
Ir kitose šalies dalyse ugniagesiai turi darbo. Nedideli gaisrai liepsnoja Peloponeso pusiasalyje netoli Patro uostamiesčio bei Andro, Paro ir Kalymno salose.
Stiprių vėjų kurstomus miškų gaisrus ugniagesiai toliau gesina ir Turkijos pietuose bei vakaruose. Nuo trečiadienio šalyje buvo gesinami 169 gaisrai, 163 jų ketvirtadienio vakarą buvo visiškai suvaldyti, valstybinė naujienų agentūra citavp miškininkystės ministrą Ibrahimą Yumakliį.
Miško gaisras, kuris antradienį kilo Antalijos Kašo rajone, po intensyvių gesinimo darbų iš oro ir žemės buvo suvaldytas, kaip ir gaisras Vakarų Turkijos Ispartos mieste. Gesinimo darbus Antalijoje sunkino kilusi audra. Visoje šalyje su ugnimi kovojo 21 lėktuvas, 69 sraigtasparniai, apie 500 ugniagesių automobilių ir per 3,5 tūkst. ugniagesių.
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